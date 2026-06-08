Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Эриксен впервые прокомментировал новый приступ во время матча

Эриксен впервые прокомментировал новый приступ во время матча

Сегодня, 19:40
1

Кристиан Эриксен рассказал о состоянии своего здоровья после приступа в товарищеском матче Дания – Украина.

  • Полузащитнику «Вольфсбурга» стало плохо в середине второго тайма.
  • 34-летний футболист потерял сознание, рухнув на газон.
  • Через время он смог самостоятельно покинуть поле. Матч остановили при счете 2:1 в пользу датчан.

«Хочу сообщить всем, что чувствую себя хорошо и уже нахожусь дома с семьей.

Как вы можете себе представить, разряд ИКД [имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора] стал серьезным потрясением как для меня, так и для моих близких, но я хочу всех успокоить: эта ситуация отличалась от того, что произошло в 2021 году. Я чувствую себя отлично, и мое восстановление уже началось.

Помимо искренней благодарности за поддержку и помощь всем игрокам и медицинской бригаде на поле, я также невероятно благодарен врачам, которые на протяжении многих лет заботились обо мне и моем сердце.

Благодаря их профессионализму мой ИКД сделал именно то, для чего он и был предназначен, – защитил меня в нужный момент.

Сейчас я полностью сосредоточен на восстановлении, времени с семьей, предстоящем отпуске и играх в футбол со своими детьми», – написал Эриксен в соцсетях.

  • 12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии (0:1) Кристиан тоже упал в обморок.
  • Тогда врачи зафиксировали у хавбека остановку сердца.
  • Позднее ему установили кардиостимулятор.

Еще по теме:
Реакция президента ФИФА на новый приступ Эриксена 4
Реакция тренера Украины на новый приступ Эриксена 1
Реакция Шевченко на приступ Эриксена 1
Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Германия. Бундеслига Вольфсбург Украина Дания Эриксен Кристиан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Anton1969
1780937406
Желаю крепкого здоровья, но так с жизнью не шутят. Может пора о чём-то другом подумать?
Ответить
Главные новости
«Панатинаикос» хочет усилиться российским вратарем
22:48
Спартаковец Умяров пропустит матч Россия – Тринидад и Тобаго: известна причина
22:39
2
Аленичев – об игре «Зенита»: «Смотреть просто невозможно»
22:31
1
«Барселона» определилась с главным кандидатом на замену Флику
22:00
1
У Дзюбы есть три варианта, чем заниматься в следующем сезоне
21:49
3
Гурцкая объяснил, почему Тюкавин не перейдет в «Зенит»
21:40
Участник финала Лиги чемпионов пропустит ЧМ-2026
21:21
1
Смолов обсудил с Талалаевым переход в «Балтику»
20:58
5
Губерниев раскритиковал клуб РПЛ за назначение нового тренера
20:45
4
Карпин проигнорировал пресс-конференцию сборной России: «Чтобы вам было интереснее»
20:17
1
Все новости
Все новости
Карпин проигнорировал пресс-конференцию сборной России: «Чтобы вам было интереснее»
20:17
1
Стало известно, почему спартаковец Ливай пропустит игру Россия – Тринидад и Тобаго
19:50
Эриксен впервые прокомментировал новый приступ во время матча
19:40
1
Модрич повторил достижение Месси на уровне сборных
15:37
Тюкавин тремя словами описал дебютанта сборной России Ибрагимова
14:27
1
Реакция президента ФИФА на новый приступ Эриксена
08:51
4
Реакция тренера Украины на новый приступ Эриксена
00:31
1
Леау объяснил драку в матче с Чили
00:17
Товарищеский матч. Экс-спартаковец принес Хорватии победу над Словенией (2:1)
Вчера, 23:58
1
Реакция Шевченко на приступ Эриксена
Вчера, 22:54
1
Врач сборной Дании сделал заявление о приступе Эриксена
Вчера, 22:11
Сборная Дании отчиталась о состоянии потерявшего сознание Эриксена
Вчера, 21:40
⚡️ Переживший остановку сердца Эриксен потерял сознание в матче с Украиной
Вчера, 21:07
7
Миранчук – о дебютанте сборной России: «Чувствуется уровень»
Вчера, 20:33
Названы артисты, которые выступят перед матчем Россия – Тринидад и Тобаго
Вчера, 19:44
3
Товарищеские матчи. Аргентина и Бразилия победили соперников
Вчера, 09:26
Товарищеский матч. Англия с трудом победила другого участника ЧМ-2026 (1:0)
Вчера, 00:58
Товарищеский матч. Германия победила хозяев ЧМ-2026 (2:1)
6 июня
Товарищеский матч. Португалия переиграла Чили (2:1) в матче с дракой и удалениями
6 июня
Товарищеский матч. Игроки РПЛ забили в игре Армения – Казахстан (1:1)
6 июня
В матче Португалия – Чили двух игроков удалили за драку
6 июня
2
Реакция Канчельскиса на дебют игрока «Манчестер Юнайтед» за сборную России
6 июня
Алексей Миранчук исполнил мечту в матче с Буркина-Фасо
6 июня
Карпин столкнулся с непониманием из-за его слов после победы над Буркина-Фасо
6 июня
1
80-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Это отличная идея»
6 июня
4
Пономарев высмеял победу сборной России над Буркина-Фасо
6 июня
8
Игрок России Мелехин рассказал, как спасался от волгоградской мошкары
6 июня
1
Бубнов ответил, вышла бы Россия на ЧМ-2026 или нет
6 июня
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 