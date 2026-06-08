Эриксен впервые прокомментировал новый приступ во время матча

Кристиан Эриксен рассказал о состоянии своего здоровья после приступа в товарищеском матче Дания – Украина.

Полузащитнику «Вольфсбурга» стало плохо в середине второго тайма.

34-летний футболист потерял сознание, рухнув на газон.

Через время он смог самостоятельно покинуть поле. Матч остановили при счете 2:1 в пользу датчан.

«Хочу сообщить всем, что чувствую себя хорошо и уже нахожусь дома с семьей.

Как вы можете себе представить, разряд ИКД [имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора] стал серьезным потрясением как для меня, так и для моих близких, но я хочу всех успокоить: эта ситуация отличалась от того, что произошло в 2021 году. Я чувствую себя отлично, и мое восстановление уже началось.

Помимо искренней благодарности за поддержку и помощь всем игрокам и медицинской бригаде на поле, я также невероятно благодарен врачам, которые на протяжении многих лет заботились обо мне и моем сердце.

Благодаря их профессионализму мой ИКД сделал именно то, для чего он и был предназначен, – защитил меня в нужный момент.

Сейчас я полностью сосредоточен на восстановлении, времени с семьей, предстоящем отпуске и играх в футбол со своими детьми», – написал Эриксен в соцсетях.