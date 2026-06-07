⚡️ Переживший остановку сердца Эриксен потерял сознание в матче с Украиной

Полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену стало плохо во время товарищеской встречи с Украиной.

34-летний футболист потерял сознание в середине второго тайма, рухнув на газон.

Через время Эриксен смог подняться на ноги и под аплодисменты зрителей покинул поле в сопровождении супруги.

Из-за произошедшего матч был остановлен при счете 2:1 в пользу датчан.