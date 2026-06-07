⚡️ Переживший остановку сердца Эриксен потерял сознание в матче с Украиной

Полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену стало плохо во время товарищеской встречи с Украиной.
34-летний футболист потерял сознание в середине второго тайма, рухнув на газон.
Через время Эриксен смог подняться на ноги и под аплодисменты зрителей покинул поле в сопровождении супруги.
Из-за произошедшего матч был остановлен при счете 2:1 в пользу датчан.
- Это не первый подобный случай в карьере Эриксена.
- 12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии (0:1) он тоже упал в обморок.
- Тогда врачи зафиксировали у хавбека остановку сердца.
- Позднее ему установили кардиостимулятор.
Источник: «Бомбардир»