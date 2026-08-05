Джеко определился с местом продолжения карьеры

Нападающий Эдин Джеко остался в «Шальке», подписав с клубом контракт еще на 1 год.

«С зимы я почувствовал, что за фантастическая команда и потрясающие болельщики у «Шальке». Выход в Бундеслигу – один из самых ярких моментов моей карьеры. Это было невероятно.

Футбол делал меня счастливым и мотивировал всю мою жизнь. Я по-прежнему голоден. И я хочу помочь нашей команде в Бундеслиге», – сказал форвард.