Джеко определился с местом продолжения карьеры

Нападающий Эдин Джеко остался в «Шальке», подписав с клубом контракт еще на 1 год.
«С зимы я почувствовал, что за фантастическая команда и потрясающие болельщики у «Шальке». Выход в Бундеслигу – один из самых ярких моментов моей карьеры. Это было невероятно.
Футбол делал меня счастливым и мотивировал всю мою жизнь. Я по-прежнему голоден. И я хочу помочь нашей команде в Бундеслиге», – сказал форвард.
- 40-летний Джеко перешел в «Шальке» в январе из «Фиорентины» и провел за команду 11 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 3 ассиста.
- Команда заняла 1-е место во второй Бундеслиге в прошлом сезоне.
- На ЧМ-2026 Джеко в 3 матчах за сборную Боснии и Герцеговины отметился 1 ассистом.
Источник: официальный сайт «Шальке»