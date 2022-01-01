Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бундеслига 2026/2027
Команды
Шальке-04
€ 67,55 млн
Шальке-04
Гельзенкирхен
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
Фелтинс-Арена
Сайт:
http://www.schalke04.de/
Тренер:
Мирон Муслич
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Динамо Дрезден» и «Шальке» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«Кельн» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Бундеслига Германии: шансы «Кельна» и «Шальке» на победу в матче 7-го тура
23 октября
«Шальке-04» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Шальке» – «Майнц»: кто победит в матче 6 тура Бундеслиги 2026/2027
16 октября
«Фрайбург» – «Шальке»: кто победит в матче 5 тура Бундеслиги 2026/2027
10 октября
«Шальке-04» – «Эльверсберг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2026
20 сентября
«Шальке» – «Эльверсберг»: кто победит в матче 4-го тура Бундеслиги 2026/2027
19 сентября
«Унион» – «Шальке-04»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 сентября 2026
11 сентября
«Унион» – «Шальке»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Германии 2026/2027
10 сентября
Бундеслига. «Бавария» потеряла очки и не забила
5 сентября
Трансляция
«Шальке-04» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Шальке» – «Бавария»: кто победит в матче 2-го тура Бундеслиги 2026/2027
4 сентября
40-летний Джеко принял судьбоносное карьерное решение
3 сентября
1
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
Трансляция
«Аугсбург» – «Шальке-04»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Аугсбург» – «Шальке»: кто победит в матче 1-го тура Бундеслиги 2026/2027
29 августа
Фото
Родственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
Фото
Джеко определился с местом продолжения карьеры
5 августа
40-летний Джеко помог «Шальке» вернуться в Бундеслигу после 3-летнего перерыва
3 мая
1
Жиру установил рекорд Лиги Европы
26 февраля
1
39-летний Джеко оформил дубль в 1-м матче в стартовом составе за новый клуб
8 февраля
3
39-летний Джеко установил рекорд во второй Бундеслиге
26 января
39-летний Джеко – после трансфера: «Не чувствую себя старым и смогу помочь»
23 января
Фото
39-летний Джеко подписал контракт с новым клубом
22 января
3
Гасилин вспомнил о проблемах с полицией в Германии из-за мусорных баков
8 января
1
«Локомотив» заинтересовался игроком «Шальке»
6 января
1
1
2
3
4
5
Главные новости
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
1
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
3
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
4
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
1
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
2
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
5
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+