- 20 февраля
- 20:48 «Шальке» установил рекорд Бундеслиги
- 19 февраля
- 19:32 Бундеслига. «Унион» сыграл вничью с «Шальке» (0:0) и догнал «Баварию». У «Шальке» 4 матча подряд со счетом 0:0
- 28 января
- 23:20 Фото «Копенгаген» арендовал экс-спартаковца Ларссона 7
- 26 января
- 11:11 Форвард «Локомотива» Изидор интересен пяти клубам из Франции и Германии 1
- 24 января
- 22:26 Бундеслига. «Лейпциг» уничтожил «Шальке» (6:1) в гостях и поднялся на второе место 1
- 23 января
- 20:20 Стало известно, сколько «Шальке» предложил «Локомотиву» за аренду Изидора 1
- 18:22 Агент Изидора прокомментировал возможный переход форварда «Локомотива» в «Шальке»
- 17:19 Изидор хочет перейти в «Шальке». «Локо» и немецкий клуб обсуждают условия аренды
- 22 января
- 14:51 Стало известно, почему «Локомотив» отклонил предложение «Шальке» по Изидору 4
- 21 января
- 21:22 «Шальке» претендует на Изидора помимо «Лорьяна»
- 20:12 «Шальке» установил антирекорд Бундеслиги
- 15 января
- 13:31 Агент назвал клубы, которые кроме «Ювентуса» интересуются Хаджикадуничем из «Ростова»
- 12 ноября 2022
- 22:25 Бундеслига. «Бавария» победила аутсайдера «Шальке», Чупо-Мотинг забил
- 17:00 Где смотреть «Шальке» – «Бавария»: во сколько прямая трансляция матча, Бундеслига 12 ноября
- 8 ноября 2022
- 16:16 Крал не планирует возвращаться в «Спартак» 4
- 5 ноября 2022
- 11:36 Пять клубов претендуют на воспитанника «Барселоны» Деулофеу
- 28 октября 2022
- 14:22 Рауль отказал «Шальке». Ему нравится работа в «Кастилье»
- 27 октября 2022
- 20:39 Фото «Шальке» назначил нового тренера. Там играют экс-спартаковцы Крал и Ларссон
- 19 октября 2022
- 11:58 «Шальке» Крала и Ларссона уволил главного тренера 9
- 8 октября 2022
- 18:31 Бундеслига. Алонсо стартовал в «Байере» с разгрома «Шальке», Лунев был в запасе 1
- 17 сентября 2022
- 18:47 Ройс рискует пропустить очередной ЧМ
- 18:37 Бундеслига. «Бавария» проиграла «Аугсбургу» и четвертый раз подряд потеряла очки, «Боруссия» Д победила в рурском дерби 1
- 15:42 Трансляция Где смотреть «Боруссия» – «Шальке»: во сколько прямая трансляция матча, Бундеслига 17 сентября