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Родственник Джеко перешел в клуб ФНЛ

27 августа, 12:57

Костромской «Спартак» подписал нападающего Армина Спахича.

«В сезоне-2025/26 Армин провeл первую часть чемпионата в составе «Тузла Сити», где забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи в 12 матчах. Зимой перешeл в «Вележ» из Мостара, за который провeл 22 матча и забил 8 мячей во всех турнирах.

В новом сезоне вместе с «Вележем» форвард также принял участие в квалификации Лиги конференций УЕФА.

Армин, добро пожаловать в красно-белую семью! Желаем много голов, успешного сезона и больших побед в составе костромского «Спартака»!» – написали костромичи.

  • Отец Армина – экс-игрок «Шинника», «Локомотива» Эмир Спахич.
  • Двоюродный брат Эмира Спахича – Эдин Джеко.
  • «Спартак» идет в Первой лиге шестым.

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Источник: телеграм-канал «Спартака» К
Германия. Бундеслига Россия. PARI Первая лига Трансферы Шальке-04 Спартак К Джеко Эдин
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