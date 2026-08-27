Родственник Джеко перешел в клуб ФНЛ

Костромской «Спартак» подписал нападающего Армина Спахича.

«В сезоне-2025/26 Армин провeл первую часть чемпионата в составе «Тузла Сити», где забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи в 12 матчах. Зимой перешeл в «Вележ» из Мостара, за который провeл 22 матча и забил 8 мячей во всех турнирах.

В новом сезоне вместе с «Вележем» форвард также принял участие в квалификации Лиги конференций УЕФА.

Армин, добро пожаловать в красно-белую семью! Желаем много голов, успешного сезона и больших побед в составе костромского «Спартака»!» – написали костромичи.