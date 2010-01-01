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    Шальке-04 - результаты

    Город Гельзенкирхен
    Дивизион Германия-Бундеслига
    Сайт http://www.schalke04.de/
    Стадион Фелтинс-Арена
    Тренер Томас Райс
    Турниры:
    Германия. Бундеслига (2022/2023)
    22 тур
    		25 февраля, суббота 20:30 Шальке-04 2:1 Штутгарт
    21 тур
    		19 февраля, воскресенье 17:30 Унион 0:0 Шальке-04
    20 тур
    		10 февраля, пятница 22:30 Шальке-04 0:0 Вольфсбург
    19 тур
    		4 февраля, суббота 20:30 Боруссия 0:0 Шальке-04
    18 тур
    		29 января, воскресенье 17:30 Шальке-04 0:0 Кельн
    17 тур
    		24 января, вторник 20:30 Шальке-04 1:6 РБ Лейпциг
    16 тур
    		21 января, суббота 17:30 Айнтрахт 3:0 Шальке-04
    15 тур
    		12 ноября, суббота 20:30 Шальке-04 0:2 Бавария
    14 тур
    		9 ноября, среда 22:30 Шальке-04 1:0 Майнц
    13 тур
    		5 ноября, суббота 20:30 Вердер 2:1 Шальке-04
    12 тур
    		30 октября, воскресенье 19:30 Шальке-04 0:2 Фрайбург
    11 тур
    		23 октября, воскресенье 18:30 Герта 2:1 Шальке-04
    10 тур
    		14 октября, пятница 21:30 Шальке-04 0:3 Хоффенхайм
    9 тур
    		8 октября, суббота 16:30 Байер 4:0 Шальке-04
    8 тур
    		2 октября, воскресенье 18:30 Шальке-04 2:3 Аугсбург
    7 тур
    		17 сентября, суббота 16:30 Боруссия 1:0 Шальке-04
    6 тур
    		10 сентября, суббота 19:30 Шальке-04 3:1 Бохум
    5 тур
    		3 сентября, суббота 16:30 Штутгарт 1:1 Шальке-04
    4 тур
    		27 августа, суббота 16:30 Шальке-04 1:6 Унион
    3 тур
    		20 августа, суббота 16:30 Вольфсбург 0:0 Шальке-04
    2 тур
    		13 августа, суббота 19:30 Шальке-04 2:2 Боруссия
    1 тур
    		7 августа, воскресенье 18:30 Кельн 3:1 Шальке-04
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