Турниры:
Германия. Бундеслига (2022/2023)
|22 тур
|25 февраля, суббота
|20:30
|Шальке-04
|2:1
|Штутгарт
|21 тур
|19 февраля, воскресенье
|17:30
|Унион
|0:0
|Шальке-04
|20 тур
|10 февраля, пятница
|22:30
|Шальке-04
|0:0
|Вольфсбург
|19 тур
|4 февраля, суббота
|20:30
|Боруссия
|0:0
|Шальке-04
|18 тур
|29 января, воскресенье
|17:30
|Шальке-04
|0:0
|Кельн
|17 тур
|24 января, вторник
|20:30
|Шальке-04
|1:6
|РБ Лейпциг
|16 тур
|21 января, суббота
|17:30
|Айнтрахт
|3:0
|Шальке-04
|15 тур
|12 ноября, суббота
|20:30
|Шальке-04
|0:2
|Бавария
|14 тур
|9 ноября, среда
|22:30
|Шальке-04
|1:0
|Майнц
|13 тур
|5 ноября, суббота
|20:30
|Вердер
|2:1
|Шальке-04
|12 тур
|30 октября, воскресенье
|19:30
|Шальке-04
|0:2
|Фрайбург
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|18:30
|Герта
|2:1
|Шальке-04
|10 тур
|14 октября, пятница
|21:30
|Шальке-04
|0:3
|Хоффенхайм
|9 тур
|8 октября, суббота
|16:30
|Байер
|4:0
|Шальке-04
|8 тур
|2 октября, воскресенье
|18:30
|Шальке-04
|2:3
|Аугсбург
|7 тур
|17 сентября, суббота
|16:30
|Боруссия
|1:0
|Шальке-04
|6 тур
|10 сентября, суббота
|19:30
|Шальке-04
|3:1
|Бохум
|5 тур
|3 сентября, суббота
|16:30
|Штутгарт
|1:1
|Шальке-04
|4 тур
|27 августа, суббота
|16:30
|Шальке-04
|1:6
|Унион
|3 тур
|20 августа, суббота
|16:30
|Вольфсбург
|0:0
|Шальке-04
|2 тур
|13 августа, суббота
|19:30
|Шальке-04
|2:2
|Боруссия
|1 тур
|7 августа, воскресенье
|18:30
|Кельн
|3:1
|Шальке-04