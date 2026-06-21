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  • «Ливерпуль» улучшит предложение по игроку, которого не продали за 100 миллионов

«Ливерпуль» улучшит предложение по игроку, которого не продали за 100 миллионов

Вчера, 16:53

«Ливерпуль» сделает новое предложение по вингеру «РБ Лейпциг» Яну Диоманде.

Предыдущее в размере 100 миллионов евро было отклонено. Немецкий клуб хочет сохранить игрока на следующий сезон, несмотря на интерес со стороны грандов. Сам футболист, выступающий за сборную Кот-д’Ивуара на ЧМ-2026, хочет уйти.

  • В минувшем сезоне 19-летний Диоманде провел за «РБ Лейпциг» 36 матчей, забил 13 голов, сделал 10 ассистов.
  • Срок его контракта с немецким клубом рассчитан до середины 2030 года.

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Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Ливерпуль Диоманде Ян
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