Определена сумма, которую «Барселона» получит за первый летний трансфер «Реала»

«Барселона» гарантированно получит 1,35 миллиона евро от перехода защитника Марка Кукурельи из «Челси» в «Реал».
Каталонский клуб имеет право на солидарные выплаты за обучение футболиста, который является воспитанником «блауграны».
Ранее «Реал» объявил о приобретении у «Челси» Кукурельи, ставшим первым новичком мадридцев после назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера.
Сообщалось, что сумма трансфера составит 55 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.
Согласно механизму солидарности ФИФА, 5% от суммы трансфера пропорционально распределяются между всеми клубами, в системе которых игрок находился в возрасте от 12 до 23 лет. В возрасте от 12 до 15 лет этот процент составляет 0,25% от суммы трансфера в год, а с 16 до 23 лет он увеличивается до 0,5%.
Таким образом, исходя из суммы трансфера, «Барселона» получит указанную гарантированную сумму, которая может увеличиться в случае выполнения условий для достижения бонусов.
Кроме того, 550 000 евро за переход Кукурельи в «Реал» должен получить «Хетафе», по 275 000 евро – «Эспаньол» и «Брайтон».
- 27-летний Кукурелья в минувшем сезоне провел за «Челси» 50 матчей, забил 1 гол, сделал 4 ассиста.
- Он подписал с «Реалом» контракт сроком до 30 июня 2032 года.