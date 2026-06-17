Новичок «Реала» Кукурелья шокировал партнеров по сборной Испании

Мадридский «Реал» завершил переход защитника «Челси» Марка Кукурельи за 55 миллионов евро и 5 миллионов в виде бонусов.

Вся операция заняла менее 48 часов. В пятницу вечером «Реал» сделал первое предложение, а уже в воскресенье утром стороны подписали контракт.

Ключевую роль в сделке сыграл Жозе Моуринью, главный тренер «Реала». Португалец передал спортивному директору клуба чeткий сигнал: «Кукурелья – и никто другой». В субботу Моуринью лично позвонил футболисту.

«Ты нужен мне в моем проекте, ты – и никто другой», – сказал Моуринью.

Кукурелья в этот момент находился в расположении сборной Испании в Чаттануге, где команда готовится к матчам ЧМ-2026.

В воскресенье вечером «Челси» допустил утечку информации о сделке – новость появилась как раз в тот момент, когда Кукурелья проводил последнюю тренировку перед дебютом на турнире. В испанской делегации это стало неожиданностью, поскольку из-за конфиденциальности переговоров никто не знал о готовящемся переходе.