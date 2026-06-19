Воспитанник «Барсы» Кукурелья объяснил, почему перешел в «Реал»

Марк Кукурелья, защитник сборной Испании, рассказал о своем переходе из «Челси» в «Реал» за 52 миллиона фунтов.

Сделка состоялась в рекордные сроки – всего за полтора дня. 27-летний футболист признался, что еще несколько месяцев назад не планировал покидать лондонский клуб.

«Все произошло очень быстро. Однажды утром мне позвонили. Мои люди сказали, что клубы практически обо всем договорились и мне нужно решить, хочу ли я перейти. У меня не было сомнений. Это большой шаг для меня, очень важный в карьере. Все случилось примерно за полтора дня. Для меня это был лучший вариант – закрыть вопрос и сохранить концентрацию на чемпионате мира», – сказал Кукурелья, находящийся в расположении сборной Испании на ЧМ-2026.

«Если бы вы спросили меня пару месяцев назад, я бы, наверное, ответил, что не собираюсь уходить из «Челси». Я прожил там четыре года и приехал совсем молодым. Я мечтал выигрывать трофеи, и «Челси» дал мне такую возможность. Но сейчас вызов еще серьезнее. Я возвращаюсь в Испанию и буду играть за «Реал Мадрид» – один из лучших клубов мира», – добавил защитник.

Кукурелья также пообщался с Жозе Моуринью, который вернулся на пост главного тренера «Реала». «Когда такой тренер, как Моуринью, звонит тебе и говорит, что не может дождаться начала работы с тобой, это придает огромную уверенность. Разговор был коротким, но мне понравилось, что он помнил детали моей игры против его «Бенфики» в Лиге чемпионов. Он уверен, что я многое добавлю команде и раздевалке», – сказал испанец.

Отдельно Кукурелья ответил на критику болельщиков «Барселоны» – он родился и вырос в Каталонии, а в 14 лет попал в академию сине-гранатовых. «Я уважаю мнение каждого и благодарен за все, что пережил в карьере, и за то, чему научился в Ла Масии. Но в жизни бывают разные этапы, и я посчитал этот шаг правильным. Когда за тобой приходит «Реал», отказаться очень трудно», – подчеркнул футболист.

Кукурелья также сообщил, что его жена Клаудия и вся ее семья – давние болельщики «Реала». «Она будет очень счастлива. Кто бы мог представить, что ее муж станет игроком «Мадрида»?» – заключил защитник.