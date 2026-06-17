ЧМ-2026. Дубль Холанда принес Норвегии победу над Ираком (4:1)

Норвегия уверенно разобралась с Ираком в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.
Встреча проходила на «Жилетт Стэдиум» в Фоксборо и закончилась победой европейской сборной со счетом 4:1.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сделал дубль.
Чемпионат мира. Группа I. 1 тур
Ирак - Норвегия - 1:4 (1:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Э. Холанд, 29; 1:1 - А. Хуссейн, 39; 1:2 - Э. Холанд, 43; 1:3 - Л. Эстигард, 76; 1:4 - А. Хуссейн, 90+6 (в свои ворота).
Источник: «Бомбардир»