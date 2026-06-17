ЧМ-2026. Дубль Холанда принес Норвегии победу над Ираком (4:1)

Норвегия уверенно разобралась с Ираком в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на «Жилетт Стэдиум» в Фоксборо и закончилась победой европейской сборной со счетом 4:1.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сделал дубль.