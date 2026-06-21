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«Брайтон» хочет купить Свободу

Сегодня, 09:27
4

«Брайтон» заинтересован в защитнике «Венеции» Михаэле Свободе.

Английский клуб готов активировать опцию выкупа в размере 5 миллионов евро (4,3 миллиона фунтов), прописанную в контракте 27-летнего австрийца.

  • Свобода находится в расположении сборной Австрии на чемпионате мира. В среду он остался в запасе в победном матче против Иордании (3:1). В понедельник команда Ральфа Рангника, главного тренера австрийцев, встретится с действующим чемпионом мира – Аргентиной.
  • В четверг «Брайтон» завершил продажу голландского центрального защитника Яна-Пауля ван Хекке в «Тоттенхэм» за 52 миллиона фунтов. Адам Уэбстер покинул клуб свободным агентом, бразилец Игор Жулио с высокой долей вероятности также уйдeт в летнее трансферное окно.
  • Подписание Свободы, капитана «Венеции», усилило бы позиции «Брайтона» в центре обороны. Австриец выступает за итальянский клуб уже шесть лет – он перешeл в «Венецию» из «Тироля» из австрийской Бундеслиги. В прошлом сезоне Свобода привeл команду к победе в Серии Б. На его счeту четыре матча за сборную Австрии.

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Источник: The Athletic
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Венеция Брайтон Свобода Михаэль
Комментарии (4)
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Айболид
1782025769
Свободу Анджеле Дэвис!
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...уефан
1782026161
...не бывать Свободе на "Брайтон-бич"!...
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k611
1782034235
Заголовок конечно звучит - Брайтон в тюрьме видимо сидит...
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