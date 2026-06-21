«Брайтон» хочет купить Свободу

«Брайтон» заинтересован в защитнике «Венеции» Михаэле Свободе.
Английский клуб готов активировать опцию выкупа в размере 5 миллионов евро (4,3 миллиона фунтов), прописанную в контракте 27-летнего австрийца.
- Свобода находится в расположении сборной Австрии на чемпионате мира. В среду он остался в запасе в победном матче против Иордании (3:1). В понедельник команда Ральфа Рангника, главного тренера австрийцев, встретится с действующим чемпионом мира – Аргентиной.
- В четверг «Брайтон» завершил продажу голландского центрального защитника Яна-Пауля ван Хекке в «Тоттенхэм» за 52 миллиона фунтов. Адам Уэбстер покинул клуб свободным агентом, бразилец Игор Жулио с высокой долей вероятности также уйдeт в летнее трансферное окно.
- Подписание Свободы, капитана «Венеции», усилило бы позиции «Брайтона» в центре обороны. Австриец выступает за итальянский клуб уже шесть лет – он перешeл в «Венецию» из «Тироля» из австрийской Бундеслиги. В прошлом сезоне Свобода привeл команду к победе в Серии Б. На его счeту четыре матча за сборную Австрии.
Источник: The Athletic