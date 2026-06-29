«ПСЖ» заменит одного из вратарей

«ПСЖ» договорился о переходе вратаря Алессандро Лонгони из «Милана» на правах свободного агента.
Итальянец заменит Ренато Марина, который будет отдан в аренду в один из португальских клубов, на позиции третьего голкипера парижан.
Первыми двумя вратарями «ПСЖ» остаются Матвей Сафонов и Люка Шевалье.
- 18-летний Лонгони в прошлом сезоне провел 1 матч за вторую команду «Милана» (пропустил 1 гол) и 16 игр за команду U-20 (пропустил 18 голов, провел 4 встречи на ноль).
- На его счету 37 встреч за юношеские сборные Италии разных возрастов.
- 19-летний итальянец Марин в сезоне-2025/26 сыграл 3 матча за «ПСЖ», пропустил 2 гола, провел 2 встречи на ноль.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X