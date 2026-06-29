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«ПСЖ» заменит одного из вратарей

29 июня, 10:38
3

«ПСЖ» договорился о переходе вратаря Алессандро Лонгони из «Милана» на правах свободного агента.

Итальянец заменит Ренато Марина, который будет отдан в аренду в один из португальских клубов, на позиции третьего голкипера парижан.

Первыми двумя вратарями «ПСЖ» остаются Матвей Сафонов и Люка Шевалье.

  • 18-летний Лонгони в прошлом сезоне провел 1 матч за вторую команду «Милана» (пропустил 1 гол) и 16 игр за команду U-20 (пропустил 18 голов, провел 4 встречи на ноль).
  • На его счету 37 встреч за юношеские сборные Италии разных возрастов.
  • 19-летний итальянец Марин в сезоне-2025/26 сыграл 3 матча за «ПСЖ», пропустил 2 гола, провел 2 встречи на ноль.

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Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Франция. Лига 1 Италия. Серия А ПСЖ Милан Марин Ренато
Комментарии (3)
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arkadikrylovich
1782720274
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Цугундeр
1782722478
)) Опять ТягоМотина ..)
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Император 1
1782724872
Шевалье продайте, а ещё забОрного
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