«ПСЖ» заменит одного из вратарей

«ПСЖ» договорился о переходе вратаря Алессандро Лонгони из «Милана» на правах свободного агента.

Итальянец заменит Ренато Марина, который будет отдан в аренду в один из португальских клубов, на позиции третьего голкипера парижан.

Первыми двумя вратарями «ПСЖ» остаются Матвей Сафонов и Люка Шевалье.