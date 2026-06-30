Клюйверт в точности повторил провал отца 26-летней давности

Нидерланды вылетели от Марокко в 1/16 финала чемпионата мира-2026. Европейцы проиграли в серии пенальти.

Один из ударов в послематчевой серии у нидерландцев не реализовал Джастин Клюйверт. Он попал в левую от себя штангу.

Отец Джастина Патрик в полуфинале Евро-2000 против Италии ровно так же не реализовал свою попытку – тоже ударил в левую штангу. Это было на 62-й минуте встречи. По итогам той встречи нидерландцы вылетели после серии пенальти.

Нидерланды закончили уже 4-й ЧМ подряд без поражений в основное время. В последний раз в формате 90 минут команда проиграла Португалии в 1/8 финала ЧМ-2006 (0:1). После этого – 23 матча без поражений в основное время. При этом сборная пропустила ЧМ-2018.

Марокко в 1/8 финала ЧМ-2026 сыграет с Канадой.

ЧМ-2026 завершится финалом 19 июля.

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