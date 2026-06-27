Защитник сборной Швеции больше не сыграет на ЧМ-2026

Сборная Швеции лишилась основного игрока до конца чемпионата мира.

На турнире больше не сыграет 27-летний защитник «Аталанты» Исак Хин.

«Мечта, ставшая реальностью, но, к сожалению, для меня она завершилась раньше времени.

Спасибо всем шведским болельщикам, которые поддерживали нас с самого первого дня, – вы просто невероятны. 💙💛

Огромное спасибо ребятам из команды, а также всем, кто работает в сборной, за лучший опыт, который только может получить футболист.

Моей семье и близким друзьям, которые были рядом и в хорошие, и в трудные моменты, у меня просто нет слов, чтобы выразить, насколько я вам благодарен. 🙌🏽

Вперед, Швеция! 🇸🇪 Я еще вернусь», – написал Хин в соцсетях.