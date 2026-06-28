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В Италии высказались о трансфере Модрича в «Зенит»

Сегодня, 18:43
4

Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини допустил трансфер Луки Модрича в петербургский клуб.

– Если «Зенит» предложит сумасшедшие деньги, как думаете, Модрич может приехать в Россию и завершить карьеру здесь?

– Для российского чемпионата приезд Модрича стал бы невероятным событием. Его переход в «Зенит» был бы отличной идеей, он смог бы передать свой опыт молодым футболистам.

  • В сентябре Модричу исполнится 41 год. Сообщалось, что после чемпионата мира-2026 Лука объявит о завершении карьеры.
  • В составе «Милана» хавбек забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 37 матчах.
  • Лука – обладатель «Золотого мяча» 2018 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Милан Зенит Модрич Лука
Комментарии (4)
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fhnv
1782662438
не надо нам пенсионера футбольного!Своих полно )))
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val69
1782662575
Голубые ипанаты могут...
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Цугундeр
1782663055
)) Зениту проще выписать седые яйца бывшего нападающего "Акрона". Опыт тот же, а денег меньше. Правда, говна больше..(
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kazak1975
1782669459
Ероха младше и круче Модрича.
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