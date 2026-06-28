В Италии высказались о трансфере Модрича в «Зенит»

Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини допустил трансфер Луки Модрича в петербургский клуб.

– Если «Зенит» предложит сумасшедшие деньги, как думаете, Модрич может приехать в Россию и завершить карьеру здесь?

– Для российского чемпионата приезд Модрича стал бы невероятным событием. Его переход в «Зенит» был бы отличной идеей, он смог бы передать свой опыт молодым футболистам.