40-летний Модрич поделился эмоциями от продления контракта с «Миланом»

Полузащитник «Милана» Лука Модрич прокомментировал новый контракт с клубом. 40-летний хорват продлил соглашение до 30 июня 2027 года.

«Я рад продолжать быть частью «Милана», где меня приняли и полюбили с самого первого дня. После прошлого сезона, не оправдавшего наших ожиданий, желание реабилитироваться огромно. Нас ждет новый сезон и новый вызов. Я верю в проект, он меня по-настоящему мотивирует.

Я снова готов отдать все силы за форму этого клуба, и очень горжусь тем, что продолжаю носить эти цвета. С нетерпением жду возвращения на «Сан-Сиро» и того, как услышу вашу поддержку

До скорой встречи. Вперед, «Милан»!» – сказал Модрич.