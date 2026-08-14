Чемпион Европы-2020 завершил карьеру

36-летний Чиро Иммобиле, чемпион Европы в составе сборной Италии, завершил игровую карьеру.
Об этом объявила пресс-служба «Парижа», за который форвард выступал с февраля 2026 года.
- В минувшем сезоне Лиги 1 он сыграл 12 матчей, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.
- Иммобиле прошeл академии «Сорренто» и «Ювентуса». Позже он выступал за «Дженоа», «Торино», дортмундскую «Боруссию», «Севилью», «Лацио», «Бешикташ», «Болонью» и ряд других клубов.
- В 2021 году нападающий вместе со сборной Италии выиграл чемпионат Европы.
Источник: «Бомбардир»