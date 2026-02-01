Введите ваш ник на сайте
35-летний чемпион Европы Иммобиле сменил клуб

1 февраля, 20:12

Нападающий Чиро Иммобиле перешел из «Болоньи» в «Париж».

35-летний форвард подписал контракт с клубом Лиги 1 до конца сезона с возможностью его продления еще на год.

«Париж» станет для Иммобиле 12-м клубом в профессионально карьере.

В этом сезоне итальянец провел за «Болонью» 9 матчей.

  • «Париж» занимает 13-е место в чемпионате Франции с 21 очком после 20 матчей.
  • Иммобиле был победителем Евро-2020 в составе сборной Италии. В 2020-м году он выиграл «Золотую бутсу». Он четырежды был лучшим бомбардиром Серии A.

Источник: официальный сайт «Парижа»
Франция. Лига 1 Италия. Серия А Трансферы Болонья Париж Иммобиле Чиро
