35-летний чемпион Европы Иммобиле сменил клуб

Нападающий Чиро Иммобиле перешел из «Болоньи» в «Париж».
35-летний форвард подписал контракт с клубом Лиги 1 до конца сезона с возможностью его продления еще на год.
«Париж» станет для Иммобиле 12-м клубом в профессионально карьере.
В этом сезоне итальянец провел за «Болонью» 9 матчей.
- «Париж» занимает 13-е место в чемпионате Франции с 21 очком после 20 матчей.
- Иммобиле был победителем Евро-2020 в составе сборной Италии. В 2020-м году он выиграл «Золотую бутсу». Он четырежды был лучшим бомбардиром Серии A.
Источник: официальный сайт «Парижа»