35-летний чемпион Европы Иммобиле сменил клуб

Нападающий Чиро Иммобиле перешел из «Болоньи» в «Париж».

35-летний форвард подписал контракт с клубом Лиги 1 до конца сезона с возможностью его продления еще на год.

«Париж» станет для Иммобиле 12-м клубом в профессионально карьере.

В этом сезоне итальянец провел за «Болонью» 9 матчей.