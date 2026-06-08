Мнение Фетисова о том, стоит ли присвоить Сафонову звание ЗМС

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов поучаствовал в дискуссии насчет возможного присвоения вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонова звания заслуженного мастера спорта.
«Это же классификация так называемая. Там можно просто внести какой-то дополнительный пункт, и все сложится. За особые заслуги, которые связаны с популяризацией, с чем угодно. Это уровень чемпионов мира, не знаю, каким образом рассматривается победа в этом кубке.
Опять же мы хотим политизировать всю эту историю или просто сказать… Я не знаю, классификации есть каких-то видов спорта, которые позволяют спортсмену получить какое-то звание, выиграв Кубки мира или по совокупности, или еще каким-то образом.
Я думаю, что здесь, чем больше мы будем об этом говорить, тем больше будет сомнений в принятии решений. Надо просто это делать. Ничего там нет такого, что попирает спортивный принцип. Наоборот.
Стремись, будешь такой крутой, ты тоже получишь звание «Заслуженный мастер спорта», будешь представлен к правительственной награде.
Я бы точно эту тему не политизировал. Просто в очередной раз порадовался за нашего парня, который на самом деле восхитил весь футбольный мир, что случается в нашей жизни очень редко в последние годы», – сказал Фетисов.
- 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
- Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.
- В мае «ПСЖ» с Сафоновым выиграл второй сезон Лиги чемпионов подряд. В финале в серии пенальти обыгран английский «Арсенал», у которого по-прежнему ноль титулов Лиги чемпионов.