Мнение Фетисова о том, стоит ли присвоить Сафонову звание ЗМС

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов поучаствовал в дискуссии насчет возможного присвоения вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонова звания заслуженного мастера спорта.

«Это же классификация так называемая. Там можно просто внести какой-то дополнительный пункт, и все сложится. За особые заслуги, которые связаны с популяризацией, с чем угодно. Это уровень чемпионов мира, не знаю, каким образом рассматривается победа в этом кубке.

Опять же мы хотим политизировать всю эту историю или просто сказать… Я не знаю, классификации есть каких-то видов спорта, которые позволяют спортсмену получить какое-то звание, выиграв Кубки мира или по совокупности, или еще каким-то образом.

Я думаю, что здесь, чем больше мы будем об этом говорить, тем больше будет сомнений в принятии решений. Надо просто это делать. Ничего там нет такого, что попирает спортивный принцип. Наоборот.

Стремись, будешь такой крутой, ты тоже получишь звание «Заслуженный мастер спорта», будешь представлен к правительственной награде.

Я бы точно эту тему не политизировал. Просто в очередной раз порадовался за нашего парня, который на самом деле восхитил весь футбольный мир, что случается в нашей жизни очень редко в последние годы», – сказал Фетисов.