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  • Мнение Фетисова о том, стоит ли присвоить Сафонову звание ЗМС

Мнение Фетисова о том, стоит ли присвоить Сафонову звание ЗМС

Сегодня, 11:24

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов поучаствовал в дискуссии насчет возможного присвоения вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонова звания заслуженного мастера спорта.

«Это же классификация так называемая. Там можно просто внести какой-то дополнительный пункт, и все сложится. За особые заслуги, которые связаны с популяризацией, с чем угодно. Это уровень чемпионов мира, не знаю, каким образом рассматривается победа в этом кубке.

Опять же мы хотим политизировать всю эту историю или просто сказать… Я не знаю, классификации есть каких-то видов спорта, которые позволяют спортсмену получить какое-то звание, выиграв Кубки мира или по совокупности, или еще каким-то образом.

Я думаю, что здесь, чем больше мы будем об этом говорить, тем больше будет сомнений в принятии решений. Надо просто это делать. Ничего там нет такого, что попирает спортивный принцип. Наоборот.

Стремись, будешь такой крутой, ты тоже получишь звание «Заслуженный мастер спорта», будешь представлен к правительственной награде.

Я бы точно эту тему не политизировал. Просто в очередной раз порадовался за нашего парня, который на самом деле восхитил весь футбольный мир, что случается в нашей жизни очень редко в последние годы», – сказал Фетисов.

  • 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
  • Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.
  • В мае «ПСЖ» с Сафоновым выиграл второй сезон Лиги чемпионов подряд. В финале в серии пенальти обыгран английский «Арсенал», у которого по-прежнему ноль титулов Лиги чемпионов.

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Источник: ТАСС
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
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