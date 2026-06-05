В Париже «переименовали» улицу в честь Сафонова

Французский творческий коллектив The True Frame провeл акцию на улицах Парижа после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Молодые люди разместили на улицах столицы наклейки, имитирующие их названия. Одна из улиц временно стала носить имя вратаря Матвея Сафонова.
Улица Вьей-дю-Тампль во время перформанса получила название Матвей-дю-Тампль.
- Парижане победили «Арсенал» в финале Лиги чемпионов в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1. Англичане забили первыми в первом тайме, но во втором преимущество упустили.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- «ПСЖ» стал победителем ЛЧ во 2-м сезоне подряд. Ранее такое удавалось только мадридскому «Реалу».
- Сафонов провел финальный матч полностью. На этой неделе он приедет в Россию в отпуск.
Фото: соцсети The True Frame
Источник: «Бомбардир»