Французский творческий коллектив The True Frame провeл акцию на улицах Парижа после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Молодые люди разместили на улицах столицы наклейки, имитирующие их названия. Одна из улиц временно стала носить имя вратаря Матвея Сафонова.

Улица Вьей-дю-Тампль во время перформанса получила название Матвей-дю-Тампль.

Парижане победили «Арсенал» в финале Лиги чемпионов в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1. Англичане забили первыми в первом тайме, но во втором преимущество упустили.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

«ПСЖ» стал победителем ЛЧ во 2-м сезоне подряд. Ранее такое удавалось только мадридскому «Реалу».

Сафонов провел финальный матч полностью. На этой неделе он приедет в Россию в отпуск.

Фото: соцсети The True Frame