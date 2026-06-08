«Урал» уволил Василия Березуцкого

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий покинул пост.
«Урал» и Василий Березуцкий завершают сотрудничество.
Контракт специалиста истeк, стороны решили не продлевать трудовые отношения.
Благодарим Василия Владимировича и желаем ему успехов в дальнейшей работе», – написали екатеринбуржцы.
- Тренера назначили в екатеринбургский клуб в декабре.
- При Березуцком «Урал» не смог вернуться в РПЛ, проиграв в стыках «Динамо Мх» (0:1, 0:2).
- Березуцкого сменит Сергей Юран.
Источник: телеграм-канал «Урала»