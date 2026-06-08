«Урал» уволил Василия Березуцкого

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий покинул пост.

«Урал» и Василий Березуцкий завершают сотрудничество.

Контракт специалиста истeк, стороны решили не продлевать трудовые отношения.

Благодарим Василия Владимировича и желаем ему успехов в дальнейшей работе», – написали екатеринбуржцы.