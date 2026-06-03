Впечатления Сафонова от встречи с Макроном

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Мы отправились в резиденцию президента Франции, где он лично поздравил команду с победой. Послушали его обращение, как и в прошлом году. Правда, в этот раз я уже успел немного подтянуть французский и смог понять хотя бы часть сказанного», – написал Сафонов.
- Парижане победили «Арсенал» в финале Лиги чемпионов в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- «ПСЖ» стал победителем ЛЧ во 2-м сезоне подряд.
- Сафонов провел финальный матч полностью.
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова