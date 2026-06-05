Аршавин признался, что не гордится Сафоновым: «Акинфеев лучше»

У бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина нет гордости за вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Сафонов в старте «ПСЖ» в финале ЛЧ – гордость? Нет. У меня нет никаких ощущений. Если бы кто-то, кого я знал, то, может быть, да. Знаю его жену? Ещe не проникся. Если она две сумки сделает, тогда, может, за Матвея начну болеть по-другому (улыбается)...
Даже если Сафонов герой серии пенальти, пока Игорь Акинфеев лучше.
Приблизился ли Сафонов ко мне? Ну естественно», – сказал Аршавин на ютуб-канале FONBET.
- Парижане победили «Арсенал» в финале Лиги чемпионов в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1. Англичане забили первыми в первом тайме, но во втором преимущество упустили.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- «ПСЖ» стал победителем ЛЧ во 2-м сезоне подряд. Ранее такое удавалось только мадридскому «Реалу».
- Сафонов провел финальный матч полностью. На этой неделе он приедет в Россию в отпуск.
Источник: «Советский спорт»