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  • Аршавин признался, что не гордится Сафоновым: «Акинфеев лучше»

Аршавин признался, что не гордится Сафоновым: «Акинфеев лучше»

5 июня, 14:11
7

У бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина нет гордости за вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Сафонов в старте «ПСЖ» в финале ЛЧ – гордость? Нет. У меня нет никаких ощущений. Если бы кто-то, кого я знал, то, может быть, да. Знаю его жену? Ещe не проникся. Если она две сумки сделает, тогда, может, за Матвея начну болеть по-другому (улыбается)...

Даже если Сафонов герой серии пенальти, пока Игорь Акинфеев лучше.

Приблизился ли Сафонов ко мне? Ну естественно», – сказал Аршавин на ютуб-канале FONBET.

  • Парижане победили «Арсенал» в финале Лиги чемпионов в серии пенальти со счетом 4:3.
  • Основное время матча завершилось ничьей 1:1. Англичане забили первыми в первом тайме, но во втором преимущество упустили.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • «ПСЖ» стал победителем ЛЧ во 2-м сезоне подряд. Ранее такое удавалось только мадридскому «Реалу».
  • Сафонов провел финальный матч полностью. На этой неделе он приедет в Россию в отпуск.

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Источник: «Советский спорт»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ЦСКА ПСЖ Аршавин Андрей Акинфеев Игорь Сафонов Матвей
Комментарии (7)
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Назарян
1780662438
Андррююша зависть плохое чувство !
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Красногвардейчик
1780665539
Ну в принципе резонно рассудил
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Дубина
1780667584
Комментарий удален пользователем
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шахта Заполярная
1780673729
В принципе конифей гораздо круче и стабильнее, один раз и палка стреляет.
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Гражданин России
1780749507
Акинфеев нигде не играл , кроме ЦСКА. Соответственно, он не испытывал те нагрузки и то напряжение, присущие ведущим европейским чемпионатам
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Foxitkuban
1781242896
"Ой, дурак..."
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