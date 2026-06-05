Аршавин признался, что не гордится Сафоновым: «Акинфеев лучше»

У бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина нет гордости за вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Сафонов в старте «ПСЖ» в финале ЛЧ – гордость? Нет. У меня нет никаких ощущений. Если бы кто-то, кого я знал, то, может быть, да. Знаю его жену? Ещe не проникся. Если она две сумки сделает, тогда, может, за Матвея начну болеть по-другому (улыбается)...

Даже если Сафонов герой серии пенальти, пока Игорь Акинфеев лучше.

Приблизился ли Сафонов ко мне? Ну естественно», – сказал Аршавин на ютуб-канале FONBET.