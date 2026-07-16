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Сафонов провел летний отпуск в трех странах

16 июля, 15:26
1

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов раскрыл подробности своего летнего отпуска.

Футболист провел его в трех странах – России, Китае и Южной Корее.

«Мой отпуск полноценный закончился где-то неделю назад. Я занимаюсь и на поле, и в зале. Большое удовольствие доставляет находиться в Москве и видеться с друзьями.

В этот раз получилось полтора месяца отпуска. После свадьбы мы с женой полетели в Сеул. Дальше были в Китае неделю. Потом всe время проводили здесь.

В Азии мне импонирует культура. Я там никогда не был. Мне нравится трепетное и уважительное отношение людей ко всему. Меня это зацепило», – рассказал Матвей.

  • 27-летний Сафонов провел два сезона в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро и выиграл 8 трофеев.
  • Он пропустил 41 гол в 44 матчах при 19 сухих играх.
  • Действующий контракт голкипера рассчитан до 2029 года.
  • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (1)
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Evgenijgerasimov607@gmail
1784214181
Везёт же людям,а тут дальше Дубровки не выезжал
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