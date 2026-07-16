Сафонов провел летний отпуск в трех странах

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов раскрыл подробности своего летнего отпуска.
Футболист провел его в трех странах – России, Китае и Южной Корее.
«Мой отпуск полноценный закончился где-то неделю назад. Я занимаюсь и на поле, и в зале. Большое удовольствие доставляет находиться в Москве и видеться с друзьями.
В этот раз получилось полтора месяца отпуска. После свадьбы мы с женой полетели в Сеул. Дальше были в Китае неделю. Потом всe время проводили здесь.
В Азии мне импонирует культура. Я там никогда не был. Мне нравится трепетное и уважительное отношение людей ко всему. Меня это зацепило», – рассказал Матвей.
- 27-летний Сафонов провел два сезона в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро и выиграл 8 трофеев.
- Он пропустил 41 гол в 44 матчах при 19 сухих играх.
- Действующий контракт голкипера рассчитан до 2029 года.
- Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»