Сафонов провел летний отпуск в трех странах

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов раскрыл подробности своего летнего отпуска.

Футболист провел его в трех странах – России, Китае и Южной Корее.

«Мой отпуск полноценный закончился где-то неделю назад. Я занимаюсь и на поле, и в зале. Большое удовольствие доставляет находиться в Москве и видеться с друзьями.

В этот раз получилось полтора месяца отпуска. После свадьбы мы с женой полетели в Сеул. Дальше были в Китае неделю. Потом всe время проводили здесь.

В Азии мне импонирует культура. Я там никогда не был. Мне нравится трепетное и уважительное отношение людей ко всему. Меня это зацепило», – рассказал Матвей.