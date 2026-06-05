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Сафонова признали лучшим игроком «ПСЖ» в мае

Сегодня, 18:41
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Матвей Сафонов, российский вратарь «ПСЖ», назван лучшим футболистом парижского клуба в мае по версии газеты Le Parisien.

Средний балл голкипера за майские встречи составил 7,1 из 10. Второе место в рейтинге занял защитник Маркиньос (6,64), замкнул тройку полузащитник Фабиан Руис (6,58). В пятeрку лучших также попали нападающий Дезире Дуэ (6,54) и вингер Хвича Кварацхелия (6,45).

  • В мае «ПСЖ» провeл шесть матчей – четыре в Лиге 1 и два в Лиге чемпионов. Сафонов выходил на поле в четырeх из них: парижане одержали две победы, один раз сыграли вничью и один раз уступили.
  • Всего в завершившемся сезоне российский вратарь принял участие в 27 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустил 28 мячей и 12 встреч отыграл «на ноль».
  • Помимо этого, Сафонов стал первым россиянином, которому удалось дважды выиграть Лигу чемпионов.

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Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (1)
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Бумбраш
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Подумаешь достижение,вот Рыловну признали лучшей потаскухой бразилбурга,вот это достижение,а ПСЖ это пшик))
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