Сафонова признали лучшим игроком «ПСЖ» в мае

Матвей Сафонов, российский вратарь «ПСЖ», назван лучшим футболистом парижского клуба в мае по версии газеты Le Parisien.

Средний балл голкипера за майские встречи составил 7,1 из 10. Второе место в рейтинге занял защитник Маркиньос (6,64), замкнул тройку полузащитник Фабиан Руис (6,58). В пятeрку лучших также попали нападающий Дезире Дуэ (6,54) и вингер Хвича Кварацхелия (6,45).