Сафонова признали лучшим игроком «ПСЖ» в мае

Матвей Сафонов, российский вратарь «ПСЖ», назван лучшим футболистом парижского клуба в мае по версии газеты Le Parisien.
Средний балл голкипера за майские встречи составил 7,1 из 10. Второе место в рейтинге занял защитник Маркиньос (6,64), замкнул тройку полузащитник Фабиан Руис (6,58). В пятeрку лучших также попали нападающий Дезире Дуэ (6,54) и вингер Хвича Кварацхелия (6,45).
- В мае «ПСЖ» провeл шесть матчей – четыре в Лиге 1 и два в Лиге чемпионов. Сафонов выходил на поле в четырeх из них: парижане одержали две победы, один раз сыграли вничью и один раз уступили.
- Всего в завершившемся сезоне российский вратарь принял участие в 27 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустил 28 мячей и 12 встреч отыграл «на ноль».
- Помимо этого, Сафонов стал первым россиянином, которому удалось дважды выиграть Лигу чемпионов.
Источник: «Бомбардир»