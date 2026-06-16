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Петров – Батракову: «Чего позоришься?»

16 июня, 15:58
5

Полузащитник «Балтики» Максим Петров рассказал, как реагирует на инсайды о трансфере Алексея Батракова из «Локомотива» в «ПСЖ».

– Партнeр по сборной Лeша Батраков уже одной ногой в «ПСЖ», если верить инсайдам. В сборной шутите по этому поводу?

– Я Лeшу чуть травлю. Говорю: «Ну всe, ты чего здесь? Переодевайся, езжай, тебя уже купили. Что ты здесь ходишь?».

Лeша же ещe эту футболку «ПСЖ» выложил. Говорю: «Чего позоришься?». Он говорит: «95% того, что пишут в СМИ об этом – это неправда».

– Ты у него уже попросил игровую майку «ПСЖ»?

– Да пока нет. Во Францию когда к нему прилечу, тогда и заберу.

– Реально готов к нему на матч сгонять, если перейдeт?

– Визу мне сначала пусть дадут (смеeтся).

– Как думаешь, Лeша – это самый одарeнный парень, с кем ты играл на поле?

– Одарeнный... Он же трудится, своей работой заслужил то, где он сейчас находится.

  • 20-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
  • Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
  • Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Балтика Локомотив ПСЖ Петров Максим Батраков Алексей
Комментарии (5)
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Интерес
1781615994
Значит, отношения здоровые, дружеские.Подлянку делают с умным и доброжелательным лицом.
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arkadigavrilo
1781618028
Комментарий скрыт модератором
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СильныйМозг
1781622564
Много шумихи с Батраковым. Такое ощущение, что обосрется по полной.
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СПОРТ 21 века
1781625271
Да ничего такого он не сказал. Зачем из этого создавать какой-то негатив? Ребята просто пообщались между собой. Петров немного подколол, но это нормально, тем более в их возрасте...
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