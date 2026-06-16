Петров – Батракову: «Чего позоришься?»

Полузащитник «Балтики» Максим Петров рассказал, как реагирует на инсайды о трансфере Алексея Батракова из «Локомотива» в «ПСЖ».

– Партнeр по сборной Лeша Батраков уже одной ногой в «ПСЖ», если верить инсайдам. В сборной шутите по этому поводу?

– Я Лeшу чуть травлю. Говорю: «Ну всe, ты чего здесь? Переодевайся, езжай, тебя уже купили. Что ты здесь ходишь?».

Лeша же ещe эту футболку «ПСЖ» выложил. Говорю: «Чего позоришься?». Он говорит: «95% того, что пишут в СМИ об этом – это неправда».

– Ты у него уже попросил игровую майку «ПСЖ»?

– Да пока нет. Во Францию когда к нему прилечу, тогда и заберу.

– Реально готов к нему на матч сгонять, если перейдeт?

– Визу мне сначала пусть дадут (смеeтся).

– Как думаешь, Лeша – это самый одарeнный парень, с кем ты играл на поле?

– Одарeнный... Он же трудится, своей работой заслужил то, где он сейчас находится.