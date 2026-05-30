Батраков выложил фото с футболкой «ПСЖ» после финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков опубликовал пост по окончании финального матча ЛЧ-2025/26.
- «ПСЖ» победил «Арсенал» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
- Парижане выиграли ЛЧ во 2-й раз подряд. Ранее подобное удавалось только «Реалу».
- В составе «ПСЖ» финал полностью провел российский вратарь Матвей Сафонов.
Батраков выложил фотографию с футболкой с логотипом «ПСЖ» и написал: «Просто фото 🤳🏻».
Сообщалось, что хавбек «Локо» может перейти во французский клуб предстоящим летом.
