Батраков выложил фото с футболкой «ПСЖ» после финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков опубликовал пост по окончании финального матча ЛЧ-2025/26.

«ПСЖ» победил «Арсенал» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Парижане выиграли ЛЧ во 2-й раз подряд. Ранее подобное удавалось только «Реалу».

В составе «ПСЖ» финал полностью провел российский вратарь Матвей Сафонов.

Батраков выложил фотографию с футболкой с логотипом «ПСЖ» и написал: «Просто фото 🤳🏻».

Сообщалось, что хавбек «Локо» может перейти во французский клуб предстоящим летом.