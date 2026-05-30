Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Финал ЛЧ РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Батраков выложил фото с футболкой «ПСЖ» после финала Лиги чемпионов

Батраков выложил фото с футболкой «ПСЖ» после финала Лиги чемпионов

Вчера, 23:24
7

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков опубликовал пост по окончании финального матча ЛЧ-2025/26.

  • «ПСЖ» победил «Арсенал» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
  • Парижане выиграли ЛЧ во 2-й раз подряд. Ранее подобное удавалось только «Реалу».
  • В составе «ПСЖ» финал полностью провел российский вратарь Матвей Сафонов.

Батраков выложил фотографию с футболкой с логотипом «ПСЖ» и написал: «Просто фото 🤳🏻».

Сообщалось, что хавбек «Локо» может перейти во французский клуб предстоящим летом.

Еще по теме:
Символическая сборная сезона РПЛ от Карпа
«Локомотив» продаст четырех лидеров, чтобы получить лицензию для участия в РПЛ 102
Батраков отказался от 23 миллионов ради «ПСЖ» 13
Источник: телеграм-канал Алексея Батракова
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Локомотив Арсенал ПСЖ Батраков Алексей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FUCKERATOR666
1780173106
А ничего что здесь название Английской метал группы Paradise Lost?
Ответить
Констриктор
1780173413
В Гейропу он хочет.Гы гы
Ответить
VVM1964
1780173488
На "Садоводе" шарится 👔👕👖?)... (для тех кто понял)...
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1780173801
РФСПРФ ГРФ еврофутбол шейхи скупают оптом и в розницу ⚽
Ответить
slobodwok
1780174631
Комментарий скрыт модератором
Ответить
rash1959
1780209938
слово PARIS совсем не означает ПСЖ. Наверно "маме" показывает.
Ответить
Главные новости
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
14:53
Аршавин объяснил, чего не хватает Сафонову до величия Акинфеева
14:15
5
Сафонов выиграл финал ЛЧ, не сделав ни одного сейва
13:54
6
ФотоНовая «девятка» сборной Германии «повторил» знаменитую прическу Роналдо
13:47
2
41-летнего Роналду уличили в том, что он мешает сборной Португалии
13:35
2
ФотоХвича выложил фото в форме «Барсы» после победы в ЛЧ
13:24
Реакция Губерниева на победу Сафонова в ЛЧ
13:12
3
«Айнтрахт» вернул Адольфа в Германию
12:59
8
Артета одним словом описал эмоции после поражения в финале ЛЧ
12:37
3
Мнение Аршавина о финале ЛЧ
12:30
Все новости
Все новости
ФотоСафонов поднимает кубок Лиги чемпионов
14:35
ФотоХвича выложил фото в форме «Барсы» после победы в ЛЧ
13:24
Реакция Губерниева на победу Сафонова в ЛЧ
13:12
3
Артета одним словом описал эмоции после поражения в финале ЛЧ
12:37
3
Мнение Аршавина о финале ЛЧ
12:30
ВидеоСотни человек задержаны за беспорядки в Париже после триумфа «ПСЖ»
12:08
ФотоЭмоции Сафонова и Хвичи после победы в ЛЧ
11:53
1
Мнение Мостового о финале Лиги чемпионов
11:40
4
Фото«Челси» пригласил «Арсенал» в свой музей, чтобы игроки посмотрели на трофей ЛЧ
11:31
2
ФотоСафонов выиграл ЛЧ на стадионе, который открывал Симонян
11:24
Жена Сафонова охарактеризовала мужа после 2-й подряд победы в ЛЧ
11:09
ВидеоФанаты «ПСЖ» обзывали Мбаппе «сыном шлюхи» после победы в ЛЧ
10:53
8
ФотоСафонов и Хвича сделали фото с женами после победы в ЛЧ
10:45
9
ВидеоЖена Сафонова после финала ЛЧ порвала французский флаг и сделала из него российский
10:26
36
ВидеоФанат «ПСЖ» приехал в Бухарест вместо Будапешта и пропустил финал
10:18
8
В трансляции финала ЛЧ не показали Сафонова после выигранной серии пенальти
10:12
6
Вердикт Аршавина, виноват ли Сафонов в пропущенном голе в финале ЛЧ
09:58
12
Сафонов проанализировал выигранную серию пенальти в финале Лиги чемпионов
09:46
Быстров сформулировал, как Сафонов выиграл для «ПСЖ» серию пенальти в финале ЛЧ
09:40
12
Черданцев одним словом описал Сафонова после финала Лиги чемпионов
09:18
9
Реакция «Краснодара» на вторую подряд победу Сафонова в ЛЧ
08:57
3
Аршавин ответил, узнавали ли его фанаты «Арсенала» на финале Лиги чемпионов
08:47
6
Кафанов объяснил, почему Сафонов пропустил гол в финале ЛЧ
08:40
6
Быстров в восторге от финала Лиги чемпионов: «Честно, кайфанул!»
08:16
Мостовой ответил, превзошел ли Сафонов Акинфеева
01:36
11
Хвича прокомментировал победу «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале ЛЧ
01:28
1
ВидеоСафонов – после выигранного финала ЛЧ: «Хейтеры, сейчас что скажете?»
01:11
11
Испанские тренеры повторили рекорд по выигранным ЛЧ
01:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 