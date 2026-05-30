⚡️ Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым выиграл турнир во 2-й раз подряд, победив по пенальти «Арсенал»

«ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов во втором сезоне кряду.
Сегодня парижане выиграли у «Арсенала» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и провел на поле весь финал.
Авторы забитых мячей в основное время – Кай Хаверц и Усман Дембеле.
В серии пенальти свои удары не реализовали Эберечи Эзе, Нуну Мендеш и Габриэль. У «Арсенала» оба игрока пробили мимо ворот.
ПСЖ - Арсенал - 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, по пенальти 4:3)
Голы: 0:1 - К. Хаверц, 6; 1:1 - У. Дембеле, 65 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»