  • ⚡️ Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым выиграл турнир во 2-й раз подряд, победив по пенальти «Арсенал»

⚡️ Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым выиграл турнир во 2-й раз подряд, победив по пенальти «Арсенал»

Вчера, 22:01
63

«ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов во втором сезоне кряду.

Сегодня парижане выиграли у «Арсенала» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и провел на поле весь финал.

Авторы забитых мячей в основное время – Кай Хаверц и Усман Дембеле.

В серии пенальти свои удары не реализовали Эберечи Эзе, Нуну Мендеш и Габриэль. У «Арсенала» оба игрока пробили мимо ворот.

Лига чемпионов. Финал
ПСЖ - Арсенал - 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, по пенальти 4:3) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - К. Хаверц, 6; 1:1 - У. Дембеле, 65 (с пенальти).
Таблица турнира

Лига чемпионов Арсенал ПСЖ
Комментарии (63)
волчарик
1780167923
Мои поздравлении Моте, даже подвигов сегодня не понадобилось.
Spartak_forv@
1780167970
Пенальти это закономерное и справедливое окончание этого финала.Поздравляю болел парижан,ПСЖ заслужил этот трофей
Император Бомжей
1780167979
Поздравляю всех болельщиков ПСЖ, пожалуй лучшая команда в мире! Но то, как били пенальти Арсенал, это фиаско!
WadSon
1780168046
Поздравляю Мотю, заслужил)
NewLife
1780168047
Псж стали чемпионами благодаря Хвиче, который хорошо убегал и арсеналец сфолил на нем в штрафной. Надо отметить прекрасное судейство.
Volrad777
1780168091
Сафон самый титулованный футболист России
Император 1
1780168189
Поздравляю с победой!
NewLife
1780168254
Мораль этой игры: автобус рано или поздно ломается.
...уефан
1780168349
...рад за Матвея и Хвичу, как и за ПСЖ, за который приходится подтапливать, благодаря им...
k611
1780168620
Поздравляю болельщиков ПСЖ со вторым трофеем ЛЧ подряд! Очень хотелось чтобы Сафонов стал победителем ЛЧ уже в статусе основного вратаря и это получилось!
