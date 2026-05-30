Прогноз Генича на финал ЛЧ «ПСЖ» – «Арсенал»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Арсенал».

«Первая мысль, если мы говорим про прогноз, – это «низ». Финалы вообще редко получаются результативными. В прошлом сезоне просто в конце выдохся «Интер», на финал не осталось никаких сил, а «ПСЖ» был легкий, свежий, подвижный и просто размазал соперника.

Я не думаю, что сейчас будет повторение. «Арсенал» сейчас воодушевлен, на кураже – 22 года команда не была чемпионом, наконец-то взял этот трофей. «Арсенал» вложится в этот матч, все что у него есть он отдаст.

«ПСЖ», как мне кажется, команда более куражная и более свободная, чем прагматичный и сдержанный «Арсенал». Многие считают «ПСЖ» фаворитом, но я бы отдал предпочтение лондонцам. Но это слишком рискованно, да и наивно отдавать кому-то предпочтение в этом матче. Я бы сыграл на тотал.

Голы и гол в этом матче должны состояться. Я остановился на варианте один или два забитых мяча», – сказал Генич.