Карпин раскрыл, с кем смотрел финал Лиги чемпионов с участием Сафонова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о просмотре финального матча ЛЧ-2025/26.
- «ПСЖ» победил «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- «ПСЖ» стал победителем ЛЧ во 2-м сезоне подряд.
- Российский вратарь Матвей Сафонов провел финал полностью.
– Смотрели ли всей командой финал и поздравили ли Сафонова с победой в Лиге чемпионов?
– Всей командой матч не смотрели, был у игроков выходной, но тренерским штабом смотрели.
Да, поздравили Матвея. Что вы хотите еще узнать? Как поздравили и какие слова произнесли? Обыкновенные.
Источник: «Матч ТВ»