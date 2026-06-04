Карпин раскрыл, с кем смотрел финал Лиги чемпионов с участием Сафонова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о просмотре финального матча ЛЧ-2025/26.

«ПСЖ» победил «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

«ПСЖ» стал победителем ЛЧ во 2-м сезоне подряд.

Российский вратарь Матвей Сафонов провел финал полностью.

– Смотрели ли всей командой финал и поздравили ли Сафонова с победой в Лиге чемпионов?

– Всей командой матч не смотрели, был у игроков выходной, но тренерским штабом смотрели.

Да, поздравили Матвея. Что вы хотите еще узнать? Как поздравили и какие слова произнесли? Обыкновенные.