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  • Карпин раскрыл, с кем смотрел финал Лиги чемпионов с участием Сафонова

Карпин раскрыл, с кем смотрел финал Лиги чемпионов с участием Сафонова

Вчера, 20:46

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о просмотре финального матча ЛЧ-2025/26.

– Смотрели ли всей командой финал и поздравили ли Сафонова с победой в Лиге чемпионов?

– Всей командой матч не смотрели, был у игроков выходной, но тренерским штабом смотрели.

Да, поздравили Матвея. Что вы хотите еще узнать? Как поздравили и какие слова произнесли? Обыкновенные.

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Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Россия Арсенал ПСЖ Сафонов Матвей Карпин Валерий
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