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3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков

Сегодня, 14:10

УЕФА обнародовал составы клубов, которые примут участие в 3-м отборочном раунде еврокубков сезона-2026/27.

В них включены 3 футболиста, заявленных на эту стадию по российскому гражданству.

Двое из них сыграют в Лиге чемпионов, а еще один – в Лиге конференций.

Полный список выглядит так:

Лига чемпионов

Лига конференций

Травмированный нападающий ПАОКа Федор Чалов не включен в заявку команды на 3-й отборочный раунд Лиги Европы.

Отметим также, что «МЛ Витебск» возглавляет 40-летний российский тренер Филипп Соколинский.

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Источник: «Бомбардир»
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