3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков

УЕФА обнародовал составы клубов, которые примут участие в 3-м отборочном раунде еврокубков сезона-2026/27.

В них включены 3 футболиста, заявленных на эту стадию по российскому гражданству.

Двое из них сыграют в Лиге чемпионов, а еще один – в Лиге конференций.

Полный список выглядит так:

Лига чемпионов

вратарь Даниил Худяков («Штурм», 22 года);

вратарь Никита Хайкин («Буде-Глимт», 31);

Лига конференций

полузащитник Тимур Иванов («МЛ Витебск», 21).

Травмированный нападающий ПАОКа Федор Чалов не включен в заявку команды на 3-й отборочный раунд Лиги Европы.

Отметим также, что «МЛ Витебск» возглавляет 40-летний российский тренер Филипп Соколинский.