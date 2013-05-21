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Норвегия. Элитсериен
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Буде-Глимт
€ 71 млн
Буде-Глимт
Буде
Норвегия. Элитсериен
Стадион:
Аспмюра
Сайт:
http://www.glimt.no/
Тренер:
Кьетил Кнутсен
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Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
Тренер «Баварии» прокомментировал разгром норвежского клуба
11 сентября
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
10 сентября
Россиянин травмировался в матче ЛЧ против «Баварии»
10 сентября
3
«Бавария» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2026
10 сентября
Где смотреть матч «Бавария» – «Буде-Глимт»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
9 сентября
«Бавария» – «Буде-Глимт»: кто победит в матче 1 тура Лиги чемпионов 2026/2027
9 сентября
7 российских игроков заявлены на общий этап еврокубков
7 сентября
2
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Трансляция
«Буде-Глимт» – «НЕК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Буде-Глимт» – «НЕК»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027
24 августа
Трансляция
«НЕК» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2026
19 августа
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
«НЕК» – «Буде-Глимт»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027
18 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
«Буде-Глимт» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2026
11 августа
«Буде-Глимт» – «Юнион»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
10 августа
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
Трансляция
«Юнион СЖ» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026
4 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
«Юнион» – «Буде-Глимт»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
3 августа
Хайкин продлил серию без пропущенных голов до 5 матчей подряд
2 августа
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Хайкин сыграл на ноль в 4 матчах подряд в чемпионате Норвегии
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В Норвегии объяснили, почему Хайкина не взяли на ЧМ-2026
22 мая
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Хайкин взял новый трофей с «Буде-Глимт», потащив два пенальти в серии
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