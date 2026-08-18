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«НЕК» – «Буде-Глимт»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027

18 августа 2026 8:45
НЕК - Буде-Глимт
19 авг. 2026, среда 22:00 | Лига чемпионов, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.45
Победа «Буде-Глимт»
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Матч плей-офф Лиги чемпионов между нидерландским НЕКом и норвежским «Буде-Глимт» пройдет 19 августа в Неймегене на стадионе «де Гофферт». Хозяева подходят к решающему противостоянию с неплохой атакующей формой – они забивают в трех последних матчах и уверенно прошли «Олимпиакос» в предыдущем раунде. Гости же находятся в феноменальном состоянии: они не проигрывают в 15 последних матчах и забивают в 15 встречах подряд, демонстрируя среднюю результативность 3,00 гола за игру. Норвежский клуб считается фаворитом, но домашняя поддержка может помочь НЕКу дать бой. Кто же сумеет сделать первый шаг к групповому этапу – хозяева, которые опираются на родные стены, или гости, которые набрали ход и готовы продолжить свою беспроигрышную серию?

Кто победит в матче

В пользу НЕКа говорит фактор домашнего поля и то, что команда забивает в трех последних матчах. В среднем за последние пять игр нидерландцы забивают 1,60 гола и пропускают 1,20 гола, что свидетельствует о сбалансированной игре. В квалификационных раундах НЕК успешно прошел «Олимпиакос» (2-1 дома и 0-0 на выезде), а в чемпионате Нидерландов одержал разгромную победу над «Виллем II» (4-1). Однако защита команды небезупречна – они пропускают в трех последних матчах, и против столь мощной атаки соперника это может стать серьезной проблемой. Кроме того, НЕК уступает «Буде-Глимт» в опыте еврокубковых матчей такого уровня, и это может сказаться на игре.

«Буде-Глимт» подходит к матчу с колоссальным преимуществом в форме. Норвежский клуб не проигрывает в 15 последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 3,00 гола, что является одним из лучших показателей в квалификации. При этом гости забивают в 15 матчах подряд, а их атака выглядит практически неудержимой. В предыдущем раунде «Буде-Глимт» прошел «Юнион» (3-2 дома и 3-3 на выезде), а в чемпионате Норвегии уверенно обыграл «Волеренгу» (2-1) и разгромил «Лиллестрем» (4-0). Защита норвежцев не так надежна, как атака – в среднем они пропускают 1,20 гола за последние пять игр и пропускают в трех последних матчах, что дает НЕКу шанс забить. Однако атакующая мощь «Буде-Глимт» с лихвой компенсирует эти огрехи.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Буде-Глимт». Гости находятся в феноменальной форме, стабильно забивают и имеют длительную беспроигрышную серию. НЕК способен создать проблемы за счет домашнего поля, но его защита слишком уязвима для такой атаки. Ожидается, что «Буде-Глимт» добьется победы, хотя хозяева могут отличиться.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Буде-Глимт» впечатляет – 15 матчей без поражений и 15 матчей с голами, средняя результативность 3,00 гола за игру. НЕК также неплох, но уступает в стабильности и атакующей мощи. Учитывая, что гости редко проигрывают и много забивают, они выглядят фаворитами, даже несмотря на выездной статус.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (100%)
1
Забитых мячей
6
0.5
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Лига чемпионов, 4 раунд
НЕК
1 : 3
19.08.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, 4 раунд
Буде-Глимт
3 : 0
25.08.2026
НЕК
Лига чемпионов, 4 раунд
НЕК
1 : 3
19.08.2026
Буде-Глимт

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
НЕК
1
Gonzalo Crettaz
ВР
24
Деверон Фонвилле
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Дарко Неясмич
ОП
9
Тьяррон Чери
(К) ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
21
Tobias Storm
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
99
Клемент Бишофф
ЛФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
(К) ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
8
Сондре Аукленд
АП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
НЕК
12
Николас Польстер
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
32
Вито ван Крой
ПВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
34
Kevin Kers
ЦФ
19
Adam Tahaui
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
43
Martin Lund Andersen
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
16
Джошуа Китолано
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
32
Kasper Solhaug
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
22
Джоэль Мвука
ПВ
31
Hindrin Chooly
ЦФ
2-1-3-2-2
1
24
Фонвилле
18
Перейра
6
Неясмич
9
Чери
20
21
10
Тадич
7
Мор
99
Бишофф
30
Линссен
3-1-2-3-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
4
Бьортуфт
5
Алеесами
7
Берг
19
Фет
20
Сьоволд
11
Бломберг
8
Аукленд
10
Хеуге
9
Хельмерсен
9
Чери
73
73
9
Чери
24
Фонвилле
66
Кабар
66
Кабар
24
Фонвилле
18
Перейра
14
Сирхейс
14
Сирхейс
18
Перейра
30
Линссен
35
Монтейру
35
Монтейру
30
Линссен
7
Мор
19
19
7
Мор
11
Бломберг
16
Китолано
16
Китолано
11
Бломберг
19
Фет
2
Нильсен
2
Нильсен
19
Фет
15
Бьоркан
25
Мяяття
25
Мяяття
15
Бьоркан
10
Хеуге
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
10
Хеуге
8
Аукленд
22
Мвука
22
Мвука
8
Аукленд
Остались в запасе
НЕК
Буде-Глимт
32
Вито ван Крой
ПВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Томас Оувеян
ЛЗ
12
Николас Польстер
ВР
34
Kevin Kers
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
22
Даниэл Басси
ПВ
14
Ульрик Салтнес
ЦП
1
Юлиан Лунд
ВР
43
Martin Lund Andersen
ВР
32
Kasper Solhaug
ЦП
31
Hindrin Chooly
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
32
Вито ван Крой
ПВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Томас Оувеян
ЛЗ
12
Николас Польстер
ВР
34
Kevin Kers
ЦФ
Остались в запасе
22
Даниэл Басси
ПВ
14
Ульрик Салтнес
ЦП
1
Юлиан Лунд
ВР
43
Martin Lund Andersen
ВР
32
Kasper Solhaug
ЦП
31
Hindrin Chooly
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
НЕК
Точно не сыграют
Коки Огава
ЦФ
Sami Ouaissa
ЦФ
Филиппе Сандлер
ЦЗ
Перр Схюрс
ЦЗ
Буде-Глимт
Точно не сыграют
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
Хэкон Эвьен
ЦП
Аугуст Миккельсен
АП
Исак Сьонг
ВР

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Буде-Глимт». Норвежский клуб находится в феноменальной форме (15 матчей без поражений, 15 матчей с голами, 3,00 гола за игру) и стабильно забивает в каждом матче. Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, уступают в атакующей мощи и имеют проблемы в обороне. Ожидаем, что «Буде-Глимт» продолжит свою беспроигрышную серию и добьется победы. Ставка: победа «Буде-Глимт» с коэффициентом 2,45.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги чемпионов между НЕКом и «Буде-Глимт» состоится 19 августа 2026 года в Неймегене на стадионе «де Гофферт» и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сервисе Okko.

«НЕК» – «Буде-Глимт»: смотреть онлайн

2.45
Победа «Буде-Глимт»
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Автор: Рассказов Михаил
Лига чемпионов Буде-Глимт НЕК
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