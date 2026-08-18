Матч плей-офф Лиги чемпионов между нидерландским НЕКом и норвежским «Буде-Глимт» пройдет 19 августа в Неймегене на стадионе «де Гофферт». Хозяева подходят к решающему противостоянию с неплохой атакующей формой – они забивают в трех последних матчах и уверенно прошли «Олимпиакос» в предыдущем раунде. Гости же находятся в феноменальном состоянии: они не проигрывают в 15 последних матчах и забивают в 15 встречах подряд, демонстрируя среднюю результативность 3,00 гола за игру. Норвежский клуб считается фаворитом, но домашняя поддержка может помочь НЕКу дать бой. Кто же сумеет сделать первый шаг к групповому этапу – хозяева, которые опираются на родные стены, или гости, которые набрали ход и готовы продолжить свою беспроигрышную серию?

Кто победит в матче

В пользу НЕКа говорит фактор домашнего поля и то, что команда забивает в трех последних матчах. В среднем за последние пять игр нидерландцы забивают 1,60 гола и пропускают 1,20 гола, что свидетельствует о сбалансированной игре. В квалификационных раундах НЕК успешно прошел «Олимпиакос» (2-1 дома и 0-0 на выезде), а в чемпионате Нидерландов одержал разгромную победу над «Виллем II» (4-1). Однако защита команды небезупречна – они пропускают в трех последних матчах, и против столь мощной атаки соперника это может стать серьезной проблемой. Кроме того, НЕК уступает «Буде-Глимт» в опыте еврокубковых матчей такого уровня, и это может сказаться на игре.

«Буде-Глимт» подходит к матчу с колоссальным преимуществом в форме. Норвежский клуб не проигрывает в 15 последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 3,00 гола, что является одним из лучших показателей в квалификации. При этом гости забивают в 15 матчах подряд, а их атака выглядит практически неудержимой. В предыдущем раунде «Буде-Глимт» прошел «Юнион» (3-2 дома и 3-3 на выезде), а в чемпионате Норвегии уверенно обыграл «Волеренгу» (2-1) и разгромил «Лиллестрем» (4-0). Защита норвежцев не так надежна, как атака – в среднем они пропускают 1,20 гола за последние пять игр и пропускают в трех последних матчах, что дает НЕКу шанс забить. Однако атакующая мощь «Буде-Глимт» с лихвой компенсирует эти огрехи.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Буде-Глимт». Гости находятся в феноменальной форме, стабильно забивают и имеют длительную беспроигрышную серию. НЕК способен создать проблемы за счет домашнего поля, но его защита слишком уязвима для такой атаки. Ожидается, что «Буде-Глимт» добьется победы, хотя хозяева могут отличиться.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Буде-Глимт» впечатляет – 15 матчей без поражений и 15 матчей с голами, средняя результативность 3,00 гола за игру. НЕК также неплох, но уступает в стабильности и атакующей мощи. Учитывая, что гости редко проигрывают и много забивают, они выглядят фаворитами, даже несмотря на выездной статус.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 2 (100%) 1 Забитых мячей 6 0.5 В среднем за матч 3 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч Лига чемпионов, 4 раунд НЕК 1 : 3 Буде-Глимт Лига чемпионов, 4 раунд Буде-Глимт 3 : 0 НЕК Лига чемпионов, 4 раунд НЕК 1 : 3 Буде-Глимт

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Буде-Глимт». Норвежский клуб находится в феноменальной форме (15 матчей без поражений, 15 матчей с голами, 3,00 гола за игру) и стабильно забивает в каждом матче. Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, уступают в атакующей мощи и имеют проблемы в обороне. Ожидаем, что «Буде-Глимт» продолжит свою беспроигрышную серию и добьется победы. Ставка: победа «Буде-Глимт» с коэффициентом 2,45.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги чемпионов между НЕКом и «Буде-Глимт» состоится 19 августа 2026 года в Неймегене на стадионе «де Гофферт» и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сервисе Okko.