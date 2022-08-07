Рогир Мейер
Тренер
|Имя
|Рогир
|Фамилия
|Мейер
|Команда
|НЕК
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|5 сентября 1981
|Имя
|Рогир
|Фамилия
|Мейер
|Команда
|НЕК
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|5 сентября 1981
|Дата
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Экселсиор
|0 : 3
|НЕК
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|25.02.2023
|НЕК
|3 : 0
|Волендам
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|05.03.2023
|Аякс
|1 : 0
|НЕК
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|12.03.2023
|НЕК
|2 : 2
|Утрехт
|Голландия. Эредивизие, 25 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|НЕК
|34
|6
|6
|22
|Дата
|Матч
|07.08.2022
|НЕК
|0 : 1
|Твенте
|14.08.2022
|Волендам
|1 : 4
|НЕК
|01.09.2022
|АЗ Алкмаар
|1 : 1
|НЕК
|26.08.2022
|НЕК
|1 : 1
|Гронинген
|04.09.2022
|Херенвен
|0 : 0
|НЕК
|10.09.2022
|НЕК
|1 : 1
|Фортуна
|16.09.2022
|Утрехт
|0 : 0
|НЕК
|02.10.2022
|НЕК
|1 : 1
|Фейеноорд
|08.10.2022
|НЕК
|1 : 1
|Экселсиор
|16.10.2022
|Спарта
|2 : 0
|НЕК
|23.10.2022
|НЕК
|3 : 3
|Гоу Эхед Иглс
|30.10.2022
|ПСВ
|3 : 0
|НЕК
|04.11.2022
|Камбур
|0 : 1
|НЕК
|13.11.2022
|НЕК
|6 : 1
|РКС Ваалвейк
|08.01.2023
|НЕК
|1 : 1
|Аякс
|15.01.2023
|Витесс
|0 : 0
|НЕК
|21.01.2023
|НЕК
|3 : 1
|Эммен
|25.01.2023
|Фейеноорд
|2 : 0
|НЕК
|28.01.2023
|НЕК
|1 : 1
|Спарта
|05.02.2023
|Гоу Эхед Иглс
|1 : 0
|НЕК
|11.02.2023
|НЕК
|0 : 0
|Камбур
|19.02.2023
|Экселсиор
|0 : 3
|НЕК
|25.02.2023
|НЕК
|3 : 0
|Волендам
|05.03.2023
|Аякс
|1 : 0
|НЕК
|12.03.2023
|НЕК
|2 : 2
|Утрехт
|18.03.2023
|РКС Ваалвейк
|0 : 0
|НЕК
|02.04.2023
|НЕК
|0 : 0
|ПСВ
|09.04.2023
|Эммен
|0 : 0
|НЕК
|16.04.2023
|НЕК
|0 : 0
|Витесс
|22.04.2023
|Гронинген
|0 : 0
|НЕК
|07.05.2023
|НЕК
|0 : 0
|Херенвен
|12.05.2023
|Твенте
|0 : 0
|НЕК
|21.05.2023
|НЕК
|0 : 0
|АЗ Алкмаар
|28.05.2023
|Фортуна
|0 : 0
|НЕК