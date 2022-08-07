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    Рогир Мейер

    Тренер
    Имя Рогир
    Фамилия Мейер
    Команда НЕК
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 5 сентября 1981
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    19.02.2023 Экселсиор 0 : 3 НЕК Голландия. Эредивизие, 22 тур
    25.02.2023 НЕК 3 : 0 Волендам Голландия. Эредивизие, 23 тур
    05.03.2023 Аякс 1 : 0 НЕК Голландия. Эредивизие, 24 тур
    12.03.2023 НЕК 2 : 2 Утрехт Голландия. Эредивизие, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    НЕК 34 6 6 22
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.08.2022 НЕК 0 : 1 Твенте
    14.08.2022 Волендам 1 : 4 НЕК
    01.09.2022 АЗ Алкмаар 1 : 1 НЕК
    26.08.2022 НЕК 1 : 1 Гронинген
    04.09.2022 Херенвен 0 : 0 НЕК
    10.09.2022 НЕК 1 : 1 Фортуна
    16.09.2022 Утрехт 0 : 0 НЕК
    02.10.2022 НЕК 1 : 1 Фейеноорд
    08.10.2022 НЕК 1 : 1 Экселсиор
    16.10.2022 Спарта 2 : 0 НЕК
    23.10.2022 НЕК 3 : 3 Гоу Эхед Иглс
    30.10.2022 ПСВ 3 : 0 НЕК
    04.11.2022 Камбур 0 : 1 НЕК
    13.11.2022 НЕК 6 : 1 РКС Ваалвейк
    08.01.2023 НЕК 1 : 1 Аякс
    15.01.2023 Витесс 0 : 0 НЕК
    21.01.2023 НЕК 3 : 1 Эммен
    25.01.2023 Фейеноорд 2 : 0 НЕК
    28.01.2023 НЕК 1 : 1 Спарта
    05.02.2023 Гоу Эхед Иглс 1 : 0 НЕК
    11.02.2023 НЕК 0 : 0 Камбур
    19.02.2023 Экселсиор 0 : 3 НЕК
    25.02.2023 НЕК 3 : 0 Волендам
    05.03.2023 Аякс 1 : 0 НЕК
    12.03.2023 НЕК 2 : 2 Утрехт
    18.03.2023 РКС Ваалвейк 0 : 0 НЕК
    02.04.2023 НЕК 0 : 0 ПСВ
    09.04.2023 Эммен 0 : 0 НЕК
    16.04.2023 НЕК 0 : 0 Витесс
    22.04.2023 Гронинген 0 : 0 НЕК
    07.05.2023 НЕК 0 : 0 Херенвен
    12.05.2023 Твенте 0 : 0 НЕК
    21.05.2023 НЕК 0 : 0 АЗ Алкмаар
    28.05.2023 Фортуна 0 : 0 НЕК
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