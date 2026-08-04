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  • «Юнион СЖ» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

«Юнион СЖ» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

Вчера, 19:50
Юнион СЖ
04.08.2026, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
3 : 3
Завершен
Буде-Глимт
25' Р. Флоруч 45+4' Р. Флоруч 88' Д. Промис
20' П. Берг 29' О. Бломберг (П) 90+1' О. Бьортуфт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
29
Массире Силла
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
28
Дариус Олару
ЦП
11
Гилерме Смит
ЛВ
25
Анан Халаили
ПВ
7
Мохаммед Фусейни
ПВ
30
Рауль Флоруч
ПВ
Главный тренер
Давид Юбер
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
8
Сондре Аукленд
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Юнион СЖ
71
Keo Boets
ВР
18
Giorgi Kavlashvili
ВР
55
Nikki Havenaar
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
23
Бесфорт Зенели
ЦП
22
Усейну Нианг
ЛФ
38
Релебохиле Мофокенг
ЛФ
9
Матео Биондич
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
12
Дэвид Промис
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
16
Джошуа Китолано
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
24
Даниэл Басси
ПВ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
77
Миккель Бро Хансен
ЦФ
3-3-3-1
1
Шамбаре
5
Мак Аллистер
29
Силла
26
Сайкс
6
ван де Перре
17
Скофс
28
Олару
11
Смит
7
Фусейни
30
Флоруч
25
Халаили
3-1-2-3-1
12
Хайкин
4
Бьортуфт
6
Гундерсен
15
Бьоркан
7
Берг
20
Сьоволд
19
Фет
11
Бломберг
8
Аукленд
17
Брюнхильдсен
10
Хеуге
26
Сайкс
55
55
26
Сайкс
28
Олару
23
Зенели
23
Зенели
28
Олару
11
Смит
22
Нианг
22
Нианг
11
Смит
30
Флоруч
13
Родригес
13
Родригес
30
Флоруч
7
Фусейни
12
Промис
12
Промис
7
Фусейни
17
Брюнхильдсен
5
Алеесами
5
Алеесами
17
Брюнхильдсен
8
Аукленд
16
Китолано
16
Китолано
8
Аукленд
15
Бьоркан
25
Мяяття
25
Мяяття
15
Бьоркан
10
Хеуге
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
10
Хеуге
Остались в запасе
Юнион СЖ
Буде-Глимт
71
Keo Boets
ВР
18
Giorgi Kavlashvili
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
38
Релебохиле Мофокенг
ЛФ
9
Матео Биондич
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
24
Даниэл Басси
ПВ
77
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
71
Keo Boets
ВР
18
Giorgi Kavlashvili
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
38
Релебохиле Мофокенг
ЛФ
9
Матео Биондич
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
24
Даниэл Басси
ПВ
77
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Юнион СЖ - Буде-Глимт
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Юнион СЖ» против «Буде-Глимт», 3 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Юнион СЖ» – «Буде-Глимт»

«Юнион СЖ» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Буде-Глимт Юнион СЖ
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