04.08.2026, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов, 3 раунд
3 : 3
Завершен
Составы команд
Юнион СЖ
Юнион СЖ
3-3-3-1
1
Шамбаре
5
Мак Аллистер
29
Силла
26
Сайкс
6
ван де Перре
17
Скофс
28
Олару
11
Смит
7
Фусейни
30
Флоруч
25
Халаили
3-1-2-3-1
12
Хайкин
4
Бьортуфт
6
Гундерсен
15
Бьоркан
7
Берг
20
Сьоволд
19
Фет
11
Бломберг
8
Аукленд
17
Брюнхильдсен
10
Хеуге
26
Сайкс
55
55
26
Сайкс
28
Олару
23
Зенели
23
Зенели
28
Олару
11
Смит
22
Нианг
22
Нианг
11
Смит
30
Флоруч
13
Родригес
13
Родригес
30
Флоруч
7
Фусейни
12
Промис
12
Промис
7
Фусейни
17
Брюнхильдсен
5
Алеесами
5
Алеесами
17
Брюнхильдсен
8
Аукленд
16
Китолано
16
Китолано
8
Аукленд
15
Бьоркан
25
Мяяття
25
Мяяття
15
Бьоркан
10
Хеуге
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
10
Хеуге
Остались в запасе
Юнион СЖ
Буде-Глимт
71
Keo Boets
ВР
18
Giorgi Kavlashvili
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
38
Релебохиле Мофокенг
ЛФ
9
Матео Биондич
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
24
Даниэл Басси
ПВ
77
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
71
Keo Boets
ВР
18
Giorgi Kavlashvili
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
38
Релебохиле Мофокенг
ЛФ
9
Матео Биондич
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
24
Даниэл Басси
ПВ
77
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Юнион СЖ - Буде-Глимт
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Юнион СЖ» против «Буде-Глимт», 3 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Юнион СЖ» – «Буде-Глимт»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»