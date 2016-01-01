Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Норвегия. Элитсериен
Команды
Буде-Глимт
Результаты
€ 71 млн
Буде-Глимт - результаты матчей
Буде
Норвегия. Элитсериен
Стадион:
Аспмюра
Сайт:
http://www.glimt.no/
Тренер:
Кьетил Кнутсен
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Лига чемпионов. 2026/2027
Норвегия. Элитсериен. 2026
Лига чемпионов. 2025/2026
Норвегия. Элитсериен. 2025
Лига Европы. 2024/2025
Лига чемпионов. 2024/2025
Норвегия. Элитсериен. 2024
Лига конференций. 2023/2024
Норвегия. Элитсериен. 2023
Лига конференций. 2022/2023
Лига Европы. 2022/2023
Лига чемпионов. 2022/2023
Норвегия. Элитсериен. 2022
Лига конференций. 2021/2022
Лига чемпионов. 2021/2022
Норвегия. Элитсериен. 2021
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Норвегия. Элитсериен. 2020
Норвегия. Элитсериен. 2019
Норвегия. Элитсериен. 2018
Норвегия. Элитсериен. 2016
Норвегия. Элитсериен. 2015
Норвегия. Элитсериен. 2014
14.09 | 20:00
Буде-Глимт
3 : 2
Сандефьорд
04.09 | 20:00
Фредрикстад
1 : 2
Буде-Глимт
30.08 | 15:30
Буде-Глимт
4 : 2
Русенборг
08.08 | 15:00
Волеренга
1 : 2
Буде-Глимт
31.07 | 22:00
Буде-Глимт
4 : 0
Лиллестрем
26.07 | 18:00
Сандефьорд
0 : 3
Буде-Глимт
22.07 | 20:00
Буде-Глимт
3 : 0
ХамКам
17.07 | 20:15
Буде-Глимт
1 : 0
Фредрикстад
12.07 | 15:30
КФУМ-Камератене
0 : 2
Буде-Глимт
29.05 | 20:00
Русенборг
2 : 2
Буде-Глимт
24.05 | 17:00
Буде-Глимт
3 : 1
Бранн
20.05 | 19:00
Старт
1 : 4
Буде-Глимт
16.05 | 19:00
Буде-Глимт
5 : 0
Тромсе
04.05 | 20:00
Буде-Глимт
0 : 1
Мольде
30.04 | 20:00
Буде-Глимт
5 : 0
Старт
26.04 | 20:15
Лиллестрем
0 : 2
Буде-Глимт
18.04 | 15:00
Буде-Глимт
3 : 0
Олесунн
15.04 | 20:00
Сарпсборг 08
1 : 1
Буде-Глимт
11.04 | 19:00
Викинг
5 : 0
Буде-Глимт
06.04 | 18:00
Кристиансунд
0 : 3
Буде-Глимт
Главные новости
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
2
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
Вчера, 22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
Вчера, 22:17
1
Видео
«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
Вчера, 22:00
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+