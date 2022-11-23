- 16 февраля
- 22:55 Лига конференций. «Фиорентина» разгромила «Брагу» и другие результаты
- 9 января
- 15:11 Хайкин может вернуться в «Буде-Глимт». Переговоры с «Эвертоном» зашли в тупик
- 23 ноября 2022
- 15:33 Фото «Рома» объявила о переходе форварда сборной Норвегии
- 22 ноября 2022
- 08:14 В «Эвертоне» отреагировали на новость о желании Лэмпарда бесплатно подписать Хайкина
- 14 ноября 2022
- 12:23 Лэмпард хочет видеть Хайкина в «Эвертоне»
- 10 ноября 2022
- 11:44 Норвежский журналист: «Хайкин не собирается возвращаться в Россию. Ему нужна игра в еврокубках» 1
- 8 ноября 2022
- 21:59 Гендиректор «Буде-Глимт»: «Знаю об интересе к Хайкину из России. Предложений не было»
- 7 ноября 2022
- 16:31 Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций 1
- 6 ноября 2022
- 22:05 Видео Фанаты «Буде-Глимт» устроили овацию российскому вратарю Хайкину 2
- 4 ноября 2022
- 16:57 В «Буде-Глимт» не знают о скором уходе Хайкина
- 15:57 В «Зените» ответили, интересен ли клубу Хайкин 3
- 14:58 Семин отреагировал на новость об уходе Хайкина из «Буде-Глимта»
- 13:39 Хайкин анонсировал свой уход из «Буде-Глимт» 3
- 01:35 Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций
- 01:01 Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
- 27 октября 2022
- 21:50 Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
- 13 октября 2022
- 21:38 Лига Европы. «Арсенал» минимально победил «Буде-Глимт» Хайкина
- 6 октября 2022
- 23:51 Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Буде-Глимт», забив Хайкину три гола 2
- 11 сентября 2022
- 08:37 Тренер Хайкина близок к назначению в «Брайтон» 1
- 8 сентября 2022
- 21:43 Лига Европы. «Арсенал» победил «Цюрих», «Рома» проиграла «Лудогорцу» и другие результаты
- 28 августа 2022
- 12:17 Бирюков рассказал, кто отговорил Хайкина возвращаться в Россию 1
- 26 августа 2022
- 22:13 Хайкин раскрыл цель «Буде-Глимт» на Лигу Европы
- 14:36 Итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы 5
- 00:50 Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы
- 25 августа 2022
- 08:47 Лунев отреагировал на то, что он будет единственным россиянином на групповом этапе Лиги чемпионов
- 00:39 Лига чемпионов. «Буде-Глимт» с Хайкиным крупно проиграл «Динамо» З и вылетел 1
- 16 августа 2022
- 23:50 Лига чемпионов. «Буде-Глимт» обыграл загребское «Динамо», Хайкин сыграл на ноль