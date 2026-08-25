«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд

«Буде-Глимт» снова пробился в общий этап Лиги чемпионов.
Норвежская команда, за которую выступает экс-вратарь сборной России Никита Хайкин, прошла всю квалификацию главного еврокубка во второй раз подряд.
«Буде-Глимт» дважды победил нидерландский «НЕК Неймеген» с общим счетом 6:1.
Лига чемпионов. 4 раунд
Буде-Глимт - НЕК - 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 - Ф. Бьоркан, 45+2; 2:0 - С. Аукленд, 45+5; 4:0 - Д. Фонвилле, 73 (в свои ворота); 3:0 - Д. Фонвилле, 73 (в свои ворота).
Удаления: нет - G. Crettaz , 3.
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Буде-Глимт
НЕК
Андреас Хельмерсен
0%
Никита Хайкин
0%
Фредрик Сьоволд
0%
Вилладс Нильсен
0%
Один-Лурас Бьортуфт
0%
Фредрик-Андре Бьоркан
0%
Сондре Аукленд
0%
Патрик Берг
0%
Сондре-Брунстад Фет
0%
Оле-Дидрик Бломберг
0%
Йенс Хеуге
0%
Исак Дыбвик Мяяття
0%
Ульрик Салтнес
0%
Джошуа Китолано
0%
Kasper Solhaug
0%
Ола Брюнхильдсен
0%
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Брайан Перейра
0%
Gonzalo Crettaz
0%
Дарко Неясмич
0%
Noe Lebreton
0%
Тьяррон Чери
0%
Кай Сирхейс
0%
Брайан Линссен
0%
Деверон Фонвилле
0%
Tobias Storm
0%
Душан Тадич
0%
Клемент Бишофф
0%
Брам Нуйтинк
0%
Альмуджера Кабар
0%
Исак Хансен-Аароен
0%
Виллум Тор Виллумсон
0%
Николас Польстер
0%
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Источник: «Бомбардир»