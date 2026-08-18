2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков

УЕФА обнародовал составы клубов, которые примут участие раунде плей-офф еврокубков сезона-2026/27.

В них включены 2 футболиста, заявленных на эту стадию по российскому гражданству.

Один из них сыграет в Лиге чемпионов, а еще один – в Лиге конференций. Это:

Лига чемпионов

вратарь Никита Хайкин («Буде-Глимт», 31);

Лига конференций

полузащитник Александр Головин («Монако», 30).

Травмированный нападающий ПАОКа Федор Чалов не включен в заявку команды на раунд плей-офф Лиги конференций с «Бранном».

Новичок «Динамо Загреб» нападающий Кирилл Кравцов перешел в хорватскую команду уже после окончания заявочного периода на эту стадию ЛЧ.

В раунде плей-офф Лиги чемпионов норвежский «Буде-Глимт» сыграет с нидерландским «НЕК Неймеген».

В раунде плей-офф Лиги конференций «Монако» встретится с польским «Гурником Забже».

Первые матчи последнего отборочного раунда еврокубков пройдут 18-20 августа, ответные – 25-27 августа.