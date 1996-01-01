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    Буде-Глимт - таблица

    Город Буде
    Дивизион Норвегия-Элитсериен
    Сайт www.glimt.no/
    Стадион Аспмюра
    Тренер Кьетил Кнутсен
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Бранн 1 1 0 0 3:0 +3 3
    2. Буде-Глимт 1 1 0 0 2:0 +2 3
    3. ХамКам 1 1 0 0 2:0 +2 3
    4. Волеренга 1 1 0 0 1:0 +1 3
    5. Русенборг 1 1 0 0 1:0 +1 3
    6. Тромсе 1 1 0 0 1:0 +1 3
    7. Стабек 1 0 1 0 0:0 0 1
    8. Одд 1 0 1 0 0:0 0 1
    9. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
    11. Олесунн 1 0 0 1 0:1 -1 0
    12. Мольде 1 0 0 1 0:1 -1 0
    13. Викинг 1 0 0 1 0:1 -1 0
    14. Сандефьорд 1 0 0 1 0:2 -2 0
    15. Сарпсборг 08 1 0 0 1 0:2 -2 0
    16. Хаугесунд 1 0 0 1 0:3 -3 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Бранн 1 1 0 0 3:0 +3 3
    2. ХамКам 1 1 0 0 2:0 +2 3
    3. Тромсе 1 1 0 0 1:0 +1 3
    4. Русенборг 1 1 0 0 1:0 +1 3
    5. Стабек 1 0 1 0 0:0 0 1
    6. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
    11. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
    12. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
    13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
    14. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
    15. Олесунн 1 0 0 1 0:1 -1 0
    16. Сарпсборг 08 1 0 0 1 0:2 -2 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Буде-Глимт 1 1 0 0 2:0 +2 3
    2. Волеренга 1 1 0 0 1:0 +1 3
    3. Одд 1 0 1 0 0:0 0 1
    4. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
    5. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
    6. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
    11. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
    12. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
    13. Мольде 1 0 0 1 0:1 -1 0
    14. Викинг 1 0 0 1 0:1 -1 0
    15. Сандефьорд 1 0 0 1 0:2 -2 0
    16. Хаугесунд 1 0 0 1 0:3 -3 0
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