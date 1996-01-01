Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бранн
|1
|1
|0
|0
|3:0
|+3
|3
|2.
|Буде-Глимт
|1
|1
|0
|0
|2:0
|+2
|3
|3.
|ХамКам
|1
|1
|0
|0
|2:0
|+2
|3
|4.
|Волеренга
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|5.
|Русенборг
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|6.
|Тромсе
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|7.
|Стабек
|1
|0
|1
|0
|0:0
|0
|1
|8.
|Одд
|1
|0
|1
|0
|0:0
|0
|1
|9.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Олесунн
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|12.
|Мольде
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|13.
|Викинг
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|14.
|Сандефьорд
|1
|0
|0
|1
|0:2
|-2
|0
|15.
|Сарпсборг 08
|1
|0
|0
|1
|0:2
|-2
|0
|16.
|Хаугесунд
|1
|0
|0
|1
|0:3
|-3
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бранн
|1
|1
|0
|0
|3:0
|+3
|3
|2.
|ХамКам
|1
|1
|0
|0
|2:0
|+2
|3
|3.
|Тромсе
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|4.
|Русенборг
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|5.
|Стабек
|1
|0
|1
|0
|0:0
|0
|1
|6.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Олесунн
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|16.
|Сарпсборг 08
|1
|0
|0
|1
|0:2
|-2
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|1
|1
|0
|0
|2:0
|+2
|3
|2.
|Волеренга
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|3.
|Одд
|1
|0
|1
|0
|0:0
|0
|1
|4.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Мольде
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|14.
|Викинг
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|15.
|Сандефьорд
|1
|0
|0
|1
|0:2
|-2
|0
|16.
|Хаугесунд
|1
|0
|0
|1
|0:3
|-3
|0