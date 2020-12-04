- 4 декабря 2020
- 07:45 «Рапид» потерпел 27 поражение в Лиге Европы. Это антирекорд турнира
- 7 ноября 2019
- 22:46 Лига Европы. «Севилья» досрочно вышла в плей-офф, «Селтик» обыграл «Лацио» и другие результаты
- 3 сентября 2019
- 01:58 Фото Бендтнер перешел из «Русенборга» в «Копенгаген» 4
- 28 августа 2019
- 00:11 «Олимпиакос», «Црвена Звезда» и загребское «Динамо» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов
- 14 августа 2019
- 00:56 Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов 4
- 31 июля 2019
- 23:14 «Краснодар» сыграет с «Порту», «Копенгаген» – с «Црвеной Звездой». Определились все участники 3-го раунда квалификации ЛЧ 3
- 21:59 Лига чемпионов. «Русенборг» обыграл БАТЭ и вышел в третий раунд квалификации 2
- 18 июля 2019
- 00:46 ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом» 7
- 4 января 2019
- 21:40 Фото Бендтнеру вместо тюрьмы назначили домашний арест. Он надел электронный браслет 5
- 14 декабря 2018
- 01:18 Лига Европы. «Зальцбург» выиграл группу с шестью победами и другие результаты 5
- 22 ноября 2018
- 00:40 Суд отклонил апелляцию Бендтнера. Он проведет 50 суток в тюрьме 6
- 2 ноября 2018
- 19:03 Бендтнер приговорен к 50 суткам тюрьмы. Он напал на таксиста 4
- 4 октября 2018
- 22:40 Лига Европы. «Байер» и АЕК забили шесть голов и другие результаты
- 11 сентября 2018
- 12:55 Девушка Бендтнера: «Никлас не нападал на таксиста. Он защищал себя и меня» 6
- 9 сентября 2018
- 17:59 Бендтнер сломал челюсть таксисту. Футболиста арестовали 7
- 28 мая 2018
- 10:55 Бендтнер из-за травмы паха может пропустить ЧМ-2018 1
- 22 февраля 2018
- 19:50 Товарищеский матч. «Краснодар» вел в счете, но проиграл «Русенборгу». Это второе подряд поражение южан 11
- 30 января 2018
- 07:05 Бендтнер близок к переходу в «Бордо» 1
- 8 декабря 2017
- 00:59 Лига Европы. «Зенит» победил «Реал Сосьедад» и вышел из группы с первого места 25
- 23 ноября 2017
- 22:57 Лига Европы. «Зенит» обыграл «Вардар», «Реал Сосьедад» вырвал победу у «Русенборга» 9
- 20 ноября 2017
- 19:16 «Зенит» заплатит 27 тысяч за поведение болельщиков в матче против «Русенборга» 1
- 4 ноября 2017
- 23:09 Соперник «Зенита» в ЛЕ «Русенборг» в третий раз подряд стал чемпионом Норвегии 1
- 3 ноября 2017
- 19:28 УЕФА после матча с «Русенборгом» открыл дисциплинарное дело против «Зенита» 3
- 17:47 Гол «Русенборгу» стал для Кокорина 16-м в сезоне, это его личный рекорд 12
- 17:16 «Зенит»: «Делегат УЕФА не поднимал вопроса о расизме в матче против «Русенборга» 1
- 16:22 Глава службы безопасности «Русенборга»: «Стюард пострадал в результате несчастного случая» 5