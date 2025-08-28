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Норвегия. Элитсериен
Команды
Русенборг
€ 15 млн
Русенборг
Тронхейм
Норвегия. Элитсериен
Стадион:
Леркендаль
Сайт:
http://www.rbk.no/
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Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
Трансляция
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Русенборгу» (0:1)
2024.07.15 21:05
1
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
«Рапид» потерпел 27 поражение в Лиге Европы. Это антирекорд турнира
2020.12.04 07:45
Лига Европы. «Севилья» досрочно вышла в плей-офф, «Селтик» обыграл «Лацио» и другие результаты
2019.11.07 22:46
Фото
Бендтнер перешел из «Русенборга» в «Копенгаген»
2019.09.03 01:58
4
«Олимпиакос», «Црвена Звезда» и загребское «Динамо» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов
2019.08.28 00:11
Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
2019.08.14 00:56
4
«Краснодар» сыграет с «Порту», «Копенгаген» – с «Црвеной Звездой». Определились все участники 3-го раунда квалификации ЛЧ
2019.07.31 23:14
3
Лига чемпионов. «Русенборг» обыграл БАТЭ и вышел в третий раунд квалификации
2019.07.31 21:59
2
ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом»
2019.07.18 00:46
7
Фото
Бендтнеру вместо тюрьмы назначили домашний арест. Он надел электронный браслет
2019.01.04 21:40
5
Лига Европы. «Зальцбург» выиграл группу с шестью победами и другие результаты
2018.12.14 01:18
5
Суд отклонил апелляцию Бендтнера. Он проведет 50 суток в тюрьме
2018.11.22 00:40
6
Бендтнер приговорен к 50 суткам тюрьмы. Он напал на таксиста
2018.11.02 19:03
3
Лига Европы. «Байер» и АЕК забили шесть голов и другие результаты
2018.10.04 22:40
Девушка Бендтнера: «Никлас не нападал на таксиста. Он защищал себя и меня»
2018.09.11 12:55
6
Бендтнер сломал челюсть таксисту. Футболиста арестовали
2018.09.09 17:59
7
Бендтнер из-за травмы паха может пропустить ЧМ-2018
2018.05.28 10:55
1
Товарищеский матч. «Краснодар» вел в счете, но проиграл «Русенборгу». Это второе подряд поражение южан
2018.02.22 19:50
11
Бендтнер близок к переходу в «Бордо»
2018.01.30 07:05
1
Лига Европы. «Зенит» победил «Реал Сосьедад» и вышел из группы с первого места
2017.12.08 00:59
25
Лига Европы. «Зенит» обыграл «Вардар», «Реал Сосьедад» вырвал победу у «Русенборга»
2017.11.23 22:57
9
«Зенит» заплатит 27 тысяч за поведение болельщиков в матче против «Русенборга»
2017.11.20 19:16
1
Соперник «Зенита» в ЛЕ «Русенборг» в третий раз подряд стал чемпионом Норвегии
2017.11.04 23:09
1
«Зенит»: «Делегат УЕФА не поднимал вопроса о расизме в матче против «Русенборга»
2017.11.03 17:16
1
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