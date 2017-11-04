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  • Соперник «Зенита» в ЛЕ «Русенборг» в третий раз подряд стал чемпионом Норвегии

Соперник «Зенита» в ЛЕ «Русенборг» в третий раз подряд стал чемпионом Норвегии

4 ноября 2017, 23:09
1

«Русенборг» в третий раз подряд стал чемпионом Норвегии. Команда Коре Ингебригтсена выиграла чемпионат 25-й раз в истории клуба.

Это произошло после того, как «Мольде», занимающий вторую строчку в турнирной таблице, проиграл «Кристиансунну» (0:1).

Напомним, что «Русенборг» является соперником «Зенита» по группе L в Лиге Европы. Матч в Санкт-Петербурге сине-бело-голубые выиграли со счетом 3:1, а в Норвегии команды сыграли вничью 1:1.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Норвегия. Элитсериен Русенборг
Комментарии (1)
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stream15
1509830292
С чемпионом и играть сложнее.
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