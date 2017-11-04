Соперник «Зенита» в ЛЕ «Русенборг» в третий раз подряд стал чемпионом Норвегии

«Русенборг» в третий раз подряд стал чемпионом Норвегии. Команда Коре Ингебригтсена выиграла чемпионат 25-й раз в истории клуба.

Это произошло после того, как «Мольде», занимающий вторую строчку в турнирной таблице, проиграл «Кристиансунну» (0:1).

Напомним, что «Русенборг» является соперником «Зенита» по группе L в Лиге Европы. Матч в Санкт-Петербурге сине-бело-голубые выиграли со счетом 3:1, а в Норвегии команды сыграли вничью 1:1.