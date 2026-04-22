Хайкин: «Ощущаю себя русским европейцем»

Вчера, 16:54
2

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин не отказывается от принадлежности к русскому народу.

10 апреля он получил норвежское гражданство.

«Я по-прежнему ощущаю себя русским европейцем, который провел большую часть карьеры в Норвегии. С этой страной меня много что связывает, это мой дом.

Высказывания Смолова, что меня не воспринимают как русского вратаря? Он, возможно, забыл, что я прошел юношеские и молодежные сборные России. У каждого свое мнение, я не буду переубеждать», – сказал Хайкин.

  • 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
  • С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
  • Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.

Еще по теме:
Хайкин сделал заявление об участии в ЧМ-2026 2
Хайкин ответил, примет ли многомиллионное предложение «Зенита» 2
Танасиевич не считает, что Хайкин предал Россию своим поступком 3
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Норвегия. Элитсериен Буде-Глимт Норвегия Хайкин Никита
Комментарии (2)
Hector вернулся
1776870804
Еврейским европейцем
Цугундeр
1776872400
Ни за что достаётся пацану от бывшей Родины.
Главные новости
«Зенит» потерял очки, «Челси» уволил тренера, «Арсенал» утратил лидерство в АПЛ и другие новости
02:00
Ямаль рискует пропустить остаток сезона и часть ЧМ-2026
01:47
ВидеоМостовой разнес судей за пенальти в матче «Локо» – «Зенит»: «Вы что творите-то, елки-палки!»
01:36
1
ВидеоВратарь «Зенита» Адамов раскрыл секрет отражения пенальти от Комличенко
01:14
Примера. «Барселона» выиграла у «Сельты»; Ямаль травмировался, забив пенальти
00:47
Семак ответил, будет ли он болеть за «Спартак» в матче с «Краснодаром»
00:41
ВидеоКомличенко прокомментировал незабитый пенальти в ворота «Зенита»
00:12
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Бернли» и сместил «Арсенал» с первого места
Вчера, 23:55
Семак оценил судейство в матче «Локомотив» – «Зенит»
Вчера, 23:53
1
ВидеоГалактионов ответил, почему пенальти в ворота «Зенита» бил Комличенко, а не Батраков
Вчера, 23:35
Все новости
Все новости
Хайкин: «Ощущаю себя русским европейцем»
Вчера, 16:54
2
Пономарев вынес жесткий вердикт Хайкину
13 апреля
18
Хайкин пустил 5 в первом матче после получения норвежского гражданства
11 апреля
14
Непомнящий – о Хайкине: «Это не российский футболист»
11 апреля
8
Реакция Губерниева на норвежское гражданство Хайкина
11 апреля
2
«Для меня это гордость»: неожиданный комментарий Мостового о новом гражданстве Хайкина
11 апреля
4
«Это моя Норвегия»: Хайкин выложил пост по случаю нового гражданства
11 апреля
4
Реакция Семина на норвежское гражданство Хайкина
11 апреля
2
Нигматуллин не считает Хайкина потерей для сборной России: «В основной состав не прошел бы»
10 апреля
Хайкин впервые прокомментировал получение норвежского гражданства
10 апреля
21
Хайкин не может играть за сборную Норвегии, несмотря на получение гражданства
10 апреля
4
«Это становится странным»: в Норвегии обеспокоены гражданством Хайкина
6 апреля
1
Новая информация о норвежском паспорте для Хайкина
5 апреля
5
ФотоУчастник 1/8 финала ЛЧ продлил контракт с россиянином
14 марта
3
Новая информация о норвежском гражданстве вратаря сборной России Хайкина
13 марта
10
Хайкин честно ответил, сыграет ли он за Норвегию на ЧМ-2026
20 февраля
Хайкин высказался об условиях в норвежских тюрьмах
16 февраля
1
Хайкин пояснил, зачем получает норвежское гражданство
16 февраля
Юрист подтвердил работу по норвежскому гражданству для Хайкина
7 февраля
13
В Норвегии определили лучшего игрока 2025 года
10 января
2
Хайкин прокомментировал процесс получения норвежского гражданства
2025.11.07 22:22
3
В Норвегии рассматривают Хайкина как спасителя сборной
2025.10.14 17:15
2
Хайкин не сыграет за сборную Норвегии на ЧМ-2026
2025.10.14 01:00
3
Хайкин отказался от российского гражданства – он будет играть за другую сборную
2025.10.13 11:19
20
Холанд забил 50 голов за сборную в 2+ раза быстрее Роналду и Месси
2025.10.11 22:07
2
Футболиста сборной России хотят заиграть за Израиль
2025.10.01 16:48
5
Назван лидер 21-го века по пента-трикам
2025.09.10 15:42
1
Российский вратарь Хайкин хочет получить гражданство Норвегии
2025.07.14 14:25
7
