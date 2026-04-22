Хайкин: «Ощущаю себя русским европейцем»

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин не отказывается от принадлежности к русскому народу.
10 апреля он получил норвежское гражданство.
«Я по-прежнему ощущаю себя русским европейцем, который провел большую часть карьеры в Норвегии. С этой страной меня много что связывает, это мой дом.
Высказывания Смолова, что меня не воспринимают как русского вратаря? Он, возможно, забыл, что я прошел юношеские и молодежные сборные России. У каждого свое мнение, я не буду переубеждать», – сказал Хайкин.
- 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
- С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
- Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна