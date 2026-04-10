Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нигматуллин не считает Хайкина потерей для сборной России: «В основной состав не прошел бы»

Нигматуллин не считает Хайкина потерей для сборной России: «В основной состав не прошел бы»

Сегодня, 18:55

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о том, что Никита Хайкин из «Буде-Глимт» получил норвежское гражданство.

«Человек стремится играть за другую страну и жить там, потому что неплохо у него получается в клубе и на европейской арене.

Как бы то ни было, потерей считать вратаря, когда на каждый сбор вызывается по пять голкиперов высокого уровня, не стоит.

Откровенно говоря, Хайкин в основной состав нашей сборной не прошел бы. Как минимум есть Матвей Сафонов и Станислав Агкацев, да и другие вратари выше классом.

Это мое субъективное мнение, как человека много повидавшего в футболе и разбирающегося во вратарях.

Сафонов и Агкацев точно выше уровнем. И жалеть не стоит, что Хайкин не попадает в нашу сборную. Остается только пожелать удачи и сыграть на чемпионате мира, в Лиге чемпионов у него уже получается неплохо», – заявил Нигматуллин.

  • 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
  • С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
  • Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.

Еще по теме:
Источник: ТАСС
Норвегия. Элитсериен Россия. Премьер-лига Буде-Глимт Россия Нигматуллин Руслан Хайкин Никита
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 