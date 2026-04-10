Нигматуллин не считает Хайкина потерей для сборной России: «В основной состав не прошел бы»

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о том, что Никита Хайкин из «Буде-Глимт» получил норвежское гражданство.

«Человек стремится играть за другую страну и жить там, потому что неплохо у него получается в клубе и на европейской арене.

Как бы то ни было, потерей считать вратаря, когда на каждый сбор вызывается по пять голкиперов высокого уровня, не стоит.

Откровенно говоря, Хайкин в основной состав нашей сборной не прошел бы. Как минимум есть Матвей Сафонов и Станислав Агкацев, да и другие вратари выше классом.

Это мое субъективное мнение, как человека много повидавшего в футболе и разбирающегося во вратарях.

Сафонов и Агкацев точно выше уровнем. И жалеть не стоит, что Хайкин не попадает в нашу сборную. Остается только пожелать удачи и сыграть на чемпионате мира, в Лиге чемпионов у него уже получается неплохо», – заявил Нигматуллин.