«Это становится странным»: в Норвегии обеспокоены гражданством Хайкина

Норвежский журналист издания NRK Ян Петтер Сальтведт дал актуальную информацию по получению гражданства вратарем «Буде-Глимт» Никитой Хайкиным.
«По-прежнему нет новостей о ситуации Никиты Хайкина с получением гражданства Норвегии, и это становится немного странным.
Мы думали, что решение будет принято в марте. Сейчас ситуация затягивается, и никто не может объяснить почему.
Для того чтобы у него были шансы на чемпионат мира, ещe есть время получить паспорт, но скоро это станет неактуальным», – сказал Сальтведт.
- 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
- С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
- Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.
