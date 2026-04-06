«Это становится странным»: в Норвегии обеспокоены гражданством Хайкина

Норвежский журналист издания NRK Ян Петтер Сальтведт дал актуальную информацию по получению гражданства вратарем «Буде-Глимт» Никитой Хайкиным.

«По-прежнему нет новостей о ситуации Никиты Хайкина с получением гражданства Норвегии, и это становится немного странным.

Мы думали, что решение будет принято в марте. Сейчас ситуация затягивается, и никто не может объяснить почему.

Для того чтобы у него были шансы на чемпионат мира, ещe есть время получить паспорт, но скоро это станет неактуальным», – сказал Сальтведт.