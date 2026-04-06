  • Новости

«Это становится странным»: в Норвегии обеспокоены гражданством Хайкина

6 апреля, 19:57
2

Норвежский журналист издания NRK Ян Петтер Сальтведт дал актуальную информацию по получению гражданства вратарем «Буде-Глимт» Никитой Хайкиным.

«По-прежнему нет новостей о ситуации Никиты Хайкина с получением гражданства Норвегии, и это становится немного странным.

Мы думали, что решение будет принято в марте. Сейчас ситуация затягивается, и никто не может объяснить почему.

Для того чтобы у него были шансы на чемпионат мира, ещe есть время получить паспорт, но скоро это станет неактуальным», – сказал Сальтведт.

  • 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
  • С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
  • Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.

Еще по теме:
Новая информация о норвежском паспорте для Хайкина 10
Лига чемпионов. «Спортинг» выбил «Буде-Глимт» Хайкина, отыгравшись после 0:3 в первом матче 6
Хайкин установил рекорд Лиги чемпионов 6
Норвегия. Элитсериен Буде-Глимт Хайкин Никита
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1775495423
"..никто не может объяснить почему.") ".. родился в Израиле, рос в России.." Кули тут думать?)
Ответить
гидромашина
1775501012
Походу не одним Хайкиным живет сборная Норвегии.
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
01:37
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
1
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
3
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
7
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Все новости
Все новости
«Это становится странным»: в Норвегии обеспокоены гражданством Хайкина
6 апреля
2
Новая информация о норвежском паспорте для Хайкина
5 апреля
10
ФотоУчастник 1/8 финала ЛЧ продлил контракт с россиянином
14 марта
3
Новая информация о норвежском гражданстве вратаря сборной России Хайкина
13 марта
10
Хайкин честно ответил, сыграет ли он за Норвегию на ЧМ-2026
20 февраля
Хайкин высказался об условиях в норвежских тюрьмах
16 февраля
1
Хайкин пояснил, зачем получает норвежское гражданство
16 февраля
Юрист подтвердил работу по норвежскому гражданству для Хайкина
7 февраля
29
В Норвегии определили лучшего игрока 2025 года
10 января
2
Хайкин прокомментировал процесс получения норвежского гражданства
2025.11.07 22:22
3
В Норвегии рассматривают Хайкина как спасителя сборной
2025.10.14 17:15
2
Хайкин не сыграет за сборную Норвегии на ЧМ-2026
2025.10.14 01:00
3
Хайкин отказался от российского гражданства – он будет играть за другую сборную
2025.10.13 11:19
21
Холанд забил 50 голов за сборную в 2+ раза быстрее Роналду и Месси
2025.10.11 22:07
2
Футболиста сборной России хотят заиграть за Израиль
2025.10.01 16:48
5
Назван лидер 21-го века по пента-трикам
2025.09.10 15:42
1
Российский вратарь Хайкин хочет получить гражданство Норвегии
2025.07.14 14:25
7
Реакция Черданцева на ужесточение правил занятия сексом в Норвегии
2025.06.14 17:58
11
Хайкин: «Очень люблю Норвегию и хочу как можно скорее получить гражданство»
2025.06.03 00:45
11
Хайкин из «Буде-Глимт» продолжает процедуру получения паспорта Норвегии
2025.05.03 13:03
4
Хайкин сравнил менталитет россиян и норвежцев
2025.04.04 21:21
2
Хайкин сравнил цены в Норвегии и России
2025.04.03 22:10
1
Хайкин раскрыл свое отношение к российскому гражданству
2025.04.03 19:36
11
ФотоВ Норвегии вратарю дали четыре упаковки яиц в качестве приза лучшему игроку матча
2025.03.31 16:39
3
ФотоВ Норвегии определили лучшего игрока 2024 года
2025.01.10 18:50
Хайкин стал 4-кратным чемпионом Норвегии
2024.12.01 22:49
Тренер вратарей сборной России высказался о желании Хайкина получить гражданство Норвегии
2024.11.03 22:02
2
Российский вратарь выразил желание получить гражданство Норвегии
2024.11.01 12:41
3
Все новости
