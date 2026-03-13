Новая информация о норвежском гражданстве вратаря сборной России Хайкина

Голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин имеет реальные шансы поехать на чемпионат мира в составе сборной Норвегии.

Ситуацию прояснил норвежский журналист издания NRK Ян Петтер Сальведт.

«Есть явные сигналы, что в ближайшие дни вопрос с новым паспортом Никиты Хайкина будет решeн. Он намекнул на это после матча со «Спортингом» в среду.

Главный тренер национальной сборной Стале Сольбаккен не будет комментировать этот вопрос до его окончательного разрешения, но в следующую среду он объявит состав на матчи против Нидерландов и Швейцарии.

Многие надеются, что Хайкин будет доступен для участия в этих играх. Это может стать для него первым шагом к тому, чтобы стать первым номером Норвегии к началу чемпионата мира», – сообщил Сальведт.