Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Новая информация о норвежском гражданстве вратаря сборной России Хайкина

Новая информация о норвежском гражданстве вратаря сборной России Хайкина

13 марта, 16:26
11

Голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин имеет реальные шансы поехать на чемпионат мира в составе сборной Норвегии.

Ситуацию прояснил норвежский журналист издания NRK Ян Петтер Сальведт.

«Есть явные сигналы, что в ближайшие дни вопрос с новым паспортом Никиты Хайкина будет решeн. Он намекнул на это после матча со «Спортингом» в среду.

Главный тренер национальной сборной Стале Сольбаккен не будет комментировать этот вопрос до его окончательного разрешения, но в следующую среду он объявит состав на матчи против Нидерландов и Швейцарии.

Многие надеются, что Хайкин будет доступен для участия в этих играх. Это может стать для него первым шагом к тому, чтобы стать первым номером Норвегии к началу чемпионата мира», – сообщил Сальведт.

  • 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
  • С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
  • Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.

Источник: «Чемпионат»
Норвегия. Элитсериен Чемпионат мира Буде-Глимт Норвегия Хайкин Никита
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1773408610
Могли бы уже по блату выдать паспорт, мозги делают и себе и Никите))
Ответить
Литейный 4 (returned)
1773409489
Да вот вообще пофиг на этого Хайкина. Мне более интересно сколько Зенит отгрузит хрякам. Гыгыгы
Ответить
Интерес
1773409676
Кому на...ну...эта "важная информация"???Государство разрешило иметь хоть сто паспортов иностранных государств, извещая об этом органы, при определённых видах деятельности-и "!неха" Хайкин тешится.Жаль,что только активы в России у всех сидящих на "двух-..."стульях и преференции сохраняются.
Ответить
...уефан
1773412489
...честно говоря, как-то глубоко по-барабану! Но это сегодня. Прочитай я эту же новость завтра, в другом настроении и в другом контексте новостей и событий, то ни каких гарантий, на такое же благодушно- пох*истическое восприятие)...
Ответить
опус 2
1773415256
А нам обязательно это нужно знать ?
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 