Мостовой ответил, кто лучше – Месси или Роналду

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой дал комментарий перед чемпионатом мира-2026.

«Я буду переживать за сборные Испании, Франции, Португалии и Аргентины. Считаю их фаворитами. Во-первых, конечно, мне нравится сборная Испании своей игрой, подбором футболистов. У Франции подобран один из самых сильных составов, к тому же я и во Франции играл, там у меня родился сын. Не чужая мне команда. Что касается португальцев, то она, конечно, ассоциируется с Криштиану Роналду, человеком, который стоит в одном ряду с Месси.

Я против сравнений Криштиану с Лионелем Месси. Для меня Лионель всегда был лучшим и таковым останется. Не надо сравнивать игроков, ведь у каждого времени свои герои. До сих пор вспоминаю, как многие кричали, что Месси недотягивает до звания лучшего, потому что не выиграл чемпионат мира. Но ведь выиграл же в итоге! Чемпионат мира выигрывает не один человек, а команда. Вот это самое главное. И выиграет именно команда и в этот раз», – сказал Мостовой.