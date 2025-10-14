Хайкин не сыграет за сборную Норвегии на ЧМ-2026

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин сможет выступать за сборную Норвегии только через 2,5 года.

Ситуацию прояснил спортивный юрист Михаил Прокопец.

«Хайкин не сможет выступать за сборную сразу после получения норвежского гражданства. Во-первых, ему в любом случае нужно будет пройти процедуру смены спортивного гражданства с российского на норвежское. Для этого норвежская федерация футбола должна будет подать соответствующий запрос в ФИФА и дождаться решения ФИФА.

Во-вторых, на данный момент у Хайкина вряд ли есть основания, чтобы получить норвежское спортивное гражданство. В регламенте по применению устава ФИФА закреплено, что нужно удовлетворять одному из следующих критериев:

– рождение самого футболиста на территории соответствующей ассоциации (в случае Хайкина точно не подходит);

– рождение биологических родителей или бабушек-дедушек футболиста на территории соответствующей ассоциации (к Хайкину тоже не применяется);

– проживание на территории соответствующей ассоциации на протяжении пяти лет.

Относительно последнего критерия ФИФА отмечает, что проживание должно быть непрерывным, а переход в клуб из другой страны прерывает этот период. Цитата из нормы регламента: «Период физического присутствия прерывается (и подсчет времени начинается заново), если игрок переходит в клуб, аффилированный с другой ассоциацией».

По информации из открытых источников, Хайкин сначала проживал в Норвегии с марта 2019 года по конец января 2023 года (примерно 3 года 11 месяцев), потом переехал в Англию на 2 месяца в связи с трансфером в ФК «Бристоль Сити», а в конце марта 2023 года вернулся в Норвегию, где живет и играет по сей день.

То есть с формальной точки зрения пятилетний период проживания для целей смены спортивного гражданства начался заново в конце марта 2023 года. При таком раскладе Хайкин сможет выступать за сборную Норвегии не ранее апреля 2028 года», – сказал Прокопец.